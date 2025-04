Los corresponsales matanceros de la Real Academia de Ciencias de La Habana

En abril de 1862 la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana eligió los primeros académicos corresponsales en Matanzas.

La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana se fundó el 19 de mayo de 1861. Desde hacía décadas era una aspiración de la comunidad científica habanera, en especial de los médicos. El principal promotor de su creación fue el doctor Nicolás José Gutiérrez, quien, con justicia, fue electo presidente de la nueva institución.

En el discurso de inauguración, Gutiérrez señaló:

Acerca de la necesidad de una Real Academia dedicada a las ciencias, agregó:

“Una asociación médica era de suma necesidad en esta Isla, para emprender útiles y preciosos trabajos, que requieren la reunión de muchas capacidades, largo tiempo y serias lucubraciones; aun no conocemos la topografía médica de este suelo, ni se han estudiado concienzudamente y en gran escala las enfermedades endémicas, que no son pocas, ni las que pertenecen a cada estación, ni las propias y exclusivas de cada localidad; la Botánica, la Zoología y Mineralogía, ramos accesorios, pero no por eso menos provechosos al médico, si no necesarios, se encuentran enteramente descuidados; siendo tanto más de lamentar esta ignorancia en vista de lo que su estudio promete”.