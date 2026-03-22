Matanzas

Continúa instalación de paneles solares en Cárdenas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #instalación de paneles Cárdenas #Matanzas #TVYumuri

En la provincia Matanzas continua la instalación de paneles solares en instituciones de salud.

En Cárdenas el hogar Materno de Santa Marta y el Policlínico «Héroes del Moncada» ya fueron beneficiados con la colocación de los sistemas de geracion solar con almacenamiento de 2 k w de potencias.

En las próximas horas se instalarán Kit similares en los policlinicos «Humberto Álvarez» (Camarioca) y Manuel Fajardo, posterior a estos corresponderá al José Antonio Echeverría y Ramón Martínez (Santa Marta).

La instalación de paneles solares en el territorio cardenense incluye al Hogar Materno de la cabecera municipal y al Hogar de Ancianos.

 

Tomado de Telebandera

 

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By Redacción TV Yumurí

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