Teatro Andante presenta «Los colores del bosque» en Matanzas

La Compañía de Teatro Andante presentó por primera en Matanzas su obra «Los colores del bosque», en la Sala de El Mirón Cubano.

La obra, basada en un cuento alemán, transmite un claro mensaje de amor y de rechazo a la violencia.

«Surge este espectáculo inspirado en un cuento alemán que se llama El Pájaro de Colores y que nosotros tomamos esa fuente de la contemporaneidad, de lo que estamos viviendo en el mundo hoy, todo ese tema de la violencia desmedida, de la irracionalidad y de la necesidad de armonía, de raciocinio, de un pensamiento diferente si queremos salvar el mundo en que vivimos», expresó Juan González Fiffe, director de la agrupación.

Teatro Andante celebra este 2026 su trigésimo quinto aniversario de creación. A ellos dedica el Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas 2026 sus jornadas y acciones.

La compañía, además, celebra el presente año su aniversario 35 de creación.

«Para nosotros que el Festitim haya puesto su mirada en nosotros es un altísimo honor. Venimos por estos caminos hace mucho tiempo del brazo, haciendo el teatro de estos tiempos pero más allá de eso el Festitim tiene un nombre a nivel internacional. Es uno de los eventos más importantes del mundo», agregó Fiffe.

La Compañía de Teatro Andante constituye uno de los participantes más longevos del evento. Su constancia dentro del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas resalta su compromiso con el festival y el público yumurino.

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