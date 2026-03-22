Cultura

Incorporan nueva pieza en el Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Matanzas #Musro Drsmaturgia Cubana #nuevas piezas #TVYumuri

El Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana ubicado en la casa de la Memoria Escénica de la ciudad de Matanzas cuenta con una nueva obra.

La pieza número 26 homenajea a «Galápago» del dramaturgo cubano Salvador Lemis fallecido el pasado año en México.

La escultura captura la esencia de la obra artística de Lemis y resalta la maestría del teatro cubano en su totalidad.

La incorporación de la pieza al Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana mantiene el legado y obra de Salvador Lemis además de la unión de la artesanía y el patrimonio teatral de la isla.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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