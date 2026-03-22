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Inauguran en ACAA matancera II Salón de Premiados

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario ## Cárdenas # Condena # Cuba # Delito # Delitos # Economía # Matanzas # Tribunales #Acaa #Artesanos #artisras #Salón

Con motivo de celebrar el Día del Artesano la filial yumurina de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas inauguró el II Salón de Premiados. 

La muestra reúne 14 piezas de artistas galardonados en distintos espacios expositivos de la ACAA a lo largo del 2025.

«Con un excelente trabajo que marca la notoria calidad y el desarrollo de la artesanía precisamente, sobre todo un trabajo intenso con la muñequería que va cosechando en la provincia en grandes frutos.

Y que por sobre todas las cosas este festival sirva para regalarle a todo el público, a la comunidad cultural y en sentido general al pueblo matancero, a los miembros de la ACAA, su movimiento de artistas aficionados, que esto sirva de de regalos para ellos», expresó Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la filial.

El jurado del salón entregó el Gran Premio del mismo a la obra «Nietos, el mejor regalo» de Ileana Esnard Beci.

«Para mí esa experiencia es es única. Uno adora a los hijos. Uno defiende a los hijos con los dientes. Pero a los nietos los defiende hasta de los hijos. Empecé a ver fotos de niños con abuelos y dije yo voy a hacer una pieza de esas, que diga yo siento por mis nietos», expuso.

La asociación entregó además un primer, segundo y tercer lugar a «Eclosión» de Yasmani Medina García y Massiel Delgado, «Arcano, el secreto de las plumas» de Ernesto Cao Santana y «Loto marino» de Yisel Rodríguez Díaz, respectivamente.

La inauguración del Salón y clausura del Festival El Artesano contó con una pasarela mixta de varios creadores y un concierto de la Orquesta Failde.

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By Daniela Pujol Pérez

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