Impulsa la creatividad en los infantes Proyecto Afroarte

El proyecto Afroarte del barrio de la Marina de la ciudad de Matanzas realiza talleres infantiles de conjunto con artistas matanceros. Los espacios estimulan la creatividad y aprendizaje de los niños en la comunidad.

«Aquí hacemos diversos talleres, entre ellos resaltan el de artes plásticas y de literatura», explica Emilio O’Farril Almendáriz, Coordinador del Proyecto Afroarte.

«Vamos lanzando concursos y talleres con aristas, como Julio César García que trabaja con nosotros el tema de la fotografía, que son herramientas que se dan a los niños con el celular», acota Jacqueline Dorka Díaz, Gestora Cultural del Proyecto Afroarte.

Afroarte colabora con proyectos e instituciones, además de la Universidad de Matanzas y Ciencias Médicas en la preservación de las tradiciones afrocubanas.

«Colaboramos en alianzas con otros proyectos que ya existen en la comunidad como la Academia «La Rumba soy yo» de los Muñequitos de Matanzas. Además estamos extendidos hasta el Museo «Ruta del Esclavo Rebelde» y hacemos acciones comunitarias», comenta O’Farril.

El proyecto Afroarte mantiene la difusión y diversidad de la cultura con el paso del tiempo en la ciudad de Matanzas.

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