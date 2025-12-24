Graduación en la Facultad del Partido José Smith Comas

La Facultad del Partido en la provincia de Matanzas, José Smith Comas, graduó a 46 nuevas reservas de cuadros políticos.

En la jornada entregaron el título de egresados a integrantes del Partido, la Central de Trabajadores, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución.

En el acto de titulación reconocieron a Yeinier Viltres Garcés, del municipio de Martí, y Juan Carlos Almenares Carballosa, de Matanzas, como los estudiantes más integrales del curso.

Como parte de la jornada, la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia entregó la distinción Rafael María de Mendive a las directoras de las escuelas municipales del Partido en Calimete y Jovellanos, Yohany Martínez Ruiz y Regla María Castillo Cabrera. (ALH)

