Matanzas

Celebración Ecuménica de Navidad

Por Ángel Rodríguez Pérez 0 Comentario #Celebración Ecuménica de Navidad #Matanzas #TV Yumurí

El emblemático Teatro Sauto, MN, de la Atenas de Cuba, acogió la Celebración Ecuménica Navideña de 2025.

Con la Dirección General del Centro Kairós y el Consejo de Iglesias de Cuba, la conducción artística de Yadiel Durán Bencosme  y la actuación de destacados músicos, actores y estudiantes de arte yumurinos, la celebración transcurrió en un ambiente bucólico propiciado por las décimas, tonadas y danzas campesinas que anunciaban la nueva buena.

En su mensaje navideño el reverendo Francisco Rodés González, reflexionó sobre la realidad del país y reconoció como un acto de luz el acompañamiento de rescatistas, linieros, autoridades y pueblo en general a las víctimas del huracán Melissa tras su paso por el oriente del país.

La Reverenda Doctora Ofelia Miriam Ortega Suárez y el Monseñor Juan Gabriel Díaz desearon una feliz navidad. (ALH)

Post Views: 1

By Ángel Rodríguez Pérez

Entradas relacionadas

Matanzas

Graduación en la Facultad del Partido José Smith Comas

Alejandro López Quintero
Matanzas

Realizan en Colón acto por el aniversario de la Revolución

Iris Quintero Zulueta
Matanzas

Avanzan los preparativos para la zafra

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Celebración Ecuménica de Navidad

Matanzas

Graduación en la Facultad del Partido José Smith Comas

Matanzas

Realizan en Colón acto por el aniversario de la Revolución

Matanzas

Avanzan los preparativos para la zafra