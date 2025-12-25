Celebración Ecuménica de Navidad

El emblemático Teatro Sauto, MN, de la Atenas de Cuba, acogió la Celebración Ecuménica Navideña de 2025.

Con la Dirección General del Centro Kairós y el Consejo de Iglesias de Cuba, la conducción artística de Yadiel Durán Bencosme y la actuación de destacados músicos, actores y estudiantes de arte yumurinos, la celebración transcurrió en un ambiente bucólico propiciado por las décimas, tonadas y danzas campesinas que anunciaban la nueva buena.

En su mensaje navideño el reverendo Francisco Rodés González, reflexionó sobre la realidad del país y reconoció como un acto de luz el acompañamiento de rescatistas, linieros, autoridades y pueblo en general a las víctimas del huracán Melissa tras su paso por el oriente del país.

La Reverenda Doctora Ofelia Miriam Ortega Suárez y el Monseñor Juan Gabriel Díaz desearon una feliz navidad. (ALH)

