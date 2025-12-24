Matanzas

Realizan en Colón acto por el aniversario de la Revolución

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #acto #Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana #Colón #Matanzas

El acto municipal en Colón por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución se realizó en el Salón Mario Muñoz, donde entregaron el carné a nuevos miembros del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Reconocieron a una veintena de entidades, organismos e instituciones del ámbito productivo, económico y social, así como a formas de gestión no estatales por los resultados de trabajo en la etapa.

Agasajaron además a José Rolando La Rosa Cabrera y Roberto Capote Peón, directores del museo y la galería de arte, respectivamente, por su loable trayectoria en el sector de la cultura.

Se destacaron las tareas a desarrollar en 2026 para lograr avances en el territorio y la importancia de la unidad de los colombinos.

En el acto municipal por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, los artistas evidenciaron los valores genuinos de la cultura con declamaciones, cantos y bailes. (ALH)

Post Views: 1

By Iris Quintero Zulueta

Entradas relacionadas

Matanzas

Avanzan los preparativos para la zafra

Iris Quintero Zulueta
Matanzas

Reconocen labor de Fiscalía y Sistema de Tribunales

Ángel Rodríguez Pérez
Matanzas

Suprimen salideros en Matanzas

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Realizan en Colón acto por el aniversario de la Revolución

Matanzas

Avanzan los preparativos para la zafra

Deportes Destacados

Premiados mejores atletas cubanos de 2025

Mundo

Francia rechaza sanciones de Estados Unidos