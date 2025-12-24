Avanzan los preparativos para la zafra

En el central Jesús Rabí, de Calimete, dos áreas definen el alistamiento del ingenio: los molinos y la casa de calderas.

Intensas resultan las jornadas con una situación favorable en cuanto a los niveles de montaje, los cuales indican que antes de concluir el año podrán realizarse pruebas parciales para certificar la calidad en cada labor realizada.

El primer secretario del Comité provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, intercambiaron con directivos y trabajadores sobre la prioridad de corregir todo lo que en la pasada zafra ocasionó interrupciones operativas e influyó en el tiempo perdido.

Destacaron las máximas autoridades partidistas y gubernamental la necesidad del aprovechamiento de la jornada laboral en el ingenio y talleres mecánicos y de la preparación de la maquinaria y equipos para el tiro de caña, e insistieron en la atención al hombre y en el programa de producción de alimentos para diversificar renglones productivos.

La zafra en Matanzas está prevista para iniciarse en enero y el avance en las reparaciones en la última semana corrobora la posibilidad de cumplir en la fecha pactada. (ALH)

Post Views: 1