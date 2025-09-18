Fuerza constructora en la vanguardia

Ejemplo de ello son la Empresa de Construcción y Montaje de Obras de Varadero y la Empresa Filial «Equivar», entidades que el último año muestran resultados destacados en el cumplimiento de sus compromisos productivos y en el accionar sindical, razones que le convierten en Vanguardias Nacional dentro del sector.

Durante el acto de entrega de tan importante estímulo fueron reconocidos con la Distinción «Armando Mestre» varios trabajadores con más de 2 décadas ininterrumpidas en la construcción, igualmente se agazajó a un grupo de fundadores del Contingente «Héroes de Playa Girón».

El Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Construcción e Hidrología Misael Rodríguez Llanez destacó el desempeño de ambos colectivos, su consagración y sentido de pertenencia, donde cada hombre y mujer continúan el legado de los primeros que llegaron a Varadero a principios de los 90 para impulsar las inversiones en el turismo, misión encomendada por Fidel.

Rodríguez Llanez elogió el desempeño de los constructores en el montaje de los Parques Fotovoltaicos instalados en la provincia Matanzas tarea que cumplen con éxito sin renunciar a las tareas en el balneario.

Acompañaron a los constructores durante el acto de Vanguardia Nacional las máximas autoridades del municipio de Cárdenas.