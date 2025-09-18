Enrique Bueno sorprende a los televidentes con el papel de Diego

Tras recibir la propuesta de los directores Loysis Inclán y Eduardo Eimil, y múltiples peticiones de los televidentes, el reconocido actor Enrique Bueno llegó con el personaje de Diego a la telenovela cubana “Regreso al corazón”.

Bueno comentó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que en los últimos tiempos se había negado a asumir un protagónico por el tiempo que demandaban y porque generalmente carecen de cierto atractivo en comparación con los personajes secundarios.

De igual forma, se siente feliz por el resultado y agradeció al público por la acogida, el cariño y el interés que le han demostrado a Diego en todo momento.

Resaltó como parte de sus proyectos a la telenovela “Mujeres de Café”, la cual comenzará a grabar bajo la dirección de Ernesto Fiallo, y se espera salga al aire el año próximo.

Enrique Bueno es conocido en la escena cubana por interpretar a populares personajes como Leroy en “La cara oculta de la luna” (2006), junto a la actriz Blanca Rosa Blanco, papel con el cual logró ganarse el corazón de muchos televidentes en la isla.

A su vez, ha encarnado otros roles en las telenovelas “Aquí estamos” y “Polvo en el viento”, así como en los policíacos “Tras la huella” y “Patrulla 444”.

Mientras tanto, la novela “Regreso al corazón”, actualmente en transmisión en las noches de Cubavisión, aborda dramas como las relaciones familiares, el Alzheimer, el bullying escolar, la inclusión y las segundas oportunidades.

Forman parte de su elenco también Gabriela Álvarez, Dalia Yacmell, Tony Lugones, Alicia Hechavarría, Osmara López, Daniel Barreras, Rey Gessa, Tommy Delgado y Alejandro Cuervo.

Gabriela Camila Castellanos Mora/ACN

