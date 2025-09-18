Cultura

Enrique Bueno sorprende a los televidentes con el papel de Diego

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Cultura #Diego a la telenovela cubana “Regreso al corazón” #Enrique Bueno

Tras recibir la propuesta de los directores Loysis Inclán y Eduardo Eimil, y múltiples peticiones de los televidentes, el reconocido actor Enrique Bueno llegó con el personaje de Diego a la telenovela cubana “Regreso al corazón”.

Bueno comentó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que en los últimos tiempos se había negado a asumir un protagónico por el tiempo que demandaban y porque generalmente carecen de cierto atractivo en comparación con los personajes secundarios.

De igual forma, se siente feliz por el resultado y agradeció al público por la acogida, el cariño y el interés que le han demostrado a Diego en todo momento.

Resaltó como parte de sus proyectos a la telenovela “Mujeres de Café”, la cual comenzará a grabar bajo la dirección de Ernesto Fiallo, y se espera salga al aire el año próximo.

Enrique Bueno es conocido en la escena cubana por interpretar a populares personajes como Leroy en “La cara oculta de la luna” (2006), junto a la actriz Blanca Rosa Blanco, papel con el cual logró ganarse el corazón de muchos televidentes en la isla.

A su vez, ha encarnado otros roles en las telenovelas “Aquí estamos” y “Polvo en el viento”, así como en los policíacos “Tras la huella” y “Patrulla 444”.

Mientras tanto, la novela “Regreso al corazón”, actualmente en transmisión en las noches de Cubavisión, aborda dramas como las relaciones familiares, el Alzheimer, el bullying escolar, la inclusión y las segundas oportunidades.

Forman parte de su elenco también Gabriela Álvarez, Dalia Yacmell, Tony Lugones, Alicia Hechavarría, Osmara López, Daniel Barreras, Rey Gessa, Tommy Delgado y Alejandro Cuervo.

Gabriela Camila Castellanos Mora/ACN

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura Matanzas

Recordar a La seña del Humor de Matanzas

Redacción TV Yumurí
Cultura

Bad Bunny, talismán y sostén para la economía puertorriqueña

Redacción TV Yumurí
Cultura

Ediciones Matanzas presenta seis títulos en La Habana

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Enrique Bueno sorprende a los televidentes con el papel de Diego

Matanzas

Fuerza constructora en la vanguardia

Deportes

Matanzas sigue imbatible en la Serie Nacional de Béisbol

Cuba

Ministro de Energía y Minas actualiza sobre situación del Sistema Eléctrico Nacional