Desarrollarán en Matanzas Fiesta de los Orígenes

Hasta el domingo, la provincia cubana de Matanzas desarrollará la Fiesta de los Orígenes, dedicada a rememorar y revitalizar los elementos identitarios de un centro urbano rico en tradiciones culturales.

Según informa el sitio web www.radio26.cu, la Fiesta de los Orígenes, acontecimiento histórico cultural que hace 21 años recorre las raíces de la nacionalidad cubana en este territorio y su mixtura con otras, está dedicada este 2025 a las tradiciones.

Feria de artesanía, pasarela de modas, lecturas, espacios dedicados a la rumba, el bolero, el danzón y el punto guajiro, devendrán propuestas del certamen que se afianza en las más profundas raíces que dieron origen y conforman hoy el ser Matanzas, entre ellas la cultura africana, española, francesa y asiática.

De acuerdo con el programa oficial, el pasacalle inaugural se efectuará este jueves desde las 15:00 hora local desde el céntrico Parque de la Libertad, e incluyendo las calles Ayuntamiento y Medio para llegar hasta la Plaza de la Vigía, lugares todos pertenecientes a la ciudad de Matanzas.

En esa propia jornada, el Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogerá la inauguración oficial a cargo del proyecto sociocultural Por amor a mi raíz, el cual ofrecerá una presentación dedicada a elementos de la idiosincrasia de Matanzas y Cuba.

El programa detalla, además, que el Fórum Fernando Ortiz, concebido dentro del evento, se llevará a cabo los días 19 y 20 y en él se abordarán estudios sobre la matanceridad y las raíces del pueblo cubano, resultantes de la presencia en el territorio de diferentes etnias que, trasmutando sus rasgos originarios e interactuando entre sí, se integraron en un nuevo complejo cultural.

