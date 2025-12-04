Educadores matanceros analizan Programa de Gobierno

Matanzas tvyumuri

Se analiza el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en la Dirección general de Educación en Matanzas con la presencia de la Gobernadora, Marieta Poey Zamora y dirigido por Edilberto Casanova.

Los 10 objetivos se encuentran interconectados, pues en cada uno de ellos se crean bases y condiciones para avanzar en los propósitos que se persiguen.

Poey Zamora, aseveró que la información que se presenta incluye los objetivos generales y específicos, las acciones, indicadores y metas, con el propósito de que el programa se consolide como instrumento de trabajo, ajustado de cada lugar y con responsables bien definidos y como desde la Dirección general de Educación, es mirarnos por dentro, qué proponer, cambiar o modificar.

En cada objetivo se verificaron sus indicadores dando seguimiento desde el objetivo 1 al control al impago a los campesinos, el enmarcamiento del presupuesto y la fiscalización a las cuentas por pagar y cobrar.

El Consejo de dirección se proyectó en la implementación de las acciones del Programas para elevar la calidad del proceso educativo y contribuir a la formación integral de los educandos.

Con la opinión de los miembros se fortalece el objetivo 7, sobre cómo consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad desde el objetivo 7.2 de forma específica y las acciones que lo complementan.

Constituye una oportunidad de escuchar para elevar la calidad y la eficiencia en los niveles educacionales; cumplir los planes de inversiones y mantenimientos constructivos, incrementar la matrícula de estudiantes en la Educación Superior y destacar el acompañamiento hacia la preparación.

