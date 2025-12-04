Meta bloquea a menores de 16 años en Australia

La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, comenzó hoy a aplicar restricciones de acceso en Australia para los usuarios menores de 16 años, a fin de respetar una nueva legislación del país.

El Senado de esta nación oceánica aprobó, en noviembre de 2024, una ley que busca reforzar la protección de menores en línea y entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

Un portavoz de la compañía Meta confirmó que, con vistas a respetar la entrada en vigor de la normativa, permitirá a niños y adolescentes australianos conservar y descargar su historial digital en las tres plataformas antes de la fecha referida.

Una vez que estos usuarios cumplan 16 años de edad, Meta manifestó la intención de devolverles el acceso con la posibilidad de restaurar todo el contenido como está en la actualidad.

TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, YouTube, X e Instagram aparecen entre las plataformas que enfrentarían multas de hasta 50 millones de dólares australianos, equivalentes a 33 millones de dólares estadounidenses, por fallas sistemáticas, si se detecta a niños o adolescentes con cuentas en estas redes sociales.

La mayor defensa de la propuesta de normativa en el Parlamento se basó en la salud y la seguridad de las personas, con la generación más joven como prioridad.

Casi dos tercios de los australianos de 14 a 17 años han visto contenido extremadamente dañino en línea, incluyendo abuso de drogas, suicidio o autolesiones, así como material violento, fundamentó la ministra de Comunicaciones de Australia, Michelle Rowland, ante el Senado.

Incluso, añadió que una cuarta parte de la población del país en ese rango de edad ha estado expuesta a contenido que promueve hábitos alimenticios inseguros.

Australia implementará, dentro de pocos días, una de las normativas más estrictas del mundo sobre el uso de plataformas digitales y es vista por otros países como un referente en la materia. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1