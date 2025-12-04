Comienza Festival del Nuevo Cine Latinoamericano

Pese a apagones, dificultades económicas y el férreo bloqueo estadounidense que afecta a toda Cuba, arranca hoy el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Con el eslogan “Rodando cine”, en la emblemática sala Charles Chaplin del céntrico Vedado capitalino, se encenderán las luces para darle paso a la inauguración de la magna cita del séptimo arte en el país, con la presentación de la película argentina Belén, de la realizadora Dolores Fonzi, que llega respaldada por muy buenas reseñas de la crítica especializada.

Hasta el 14 de diciembre, en la cita cinematográfica se proyectarán 222 filmes, de ellos 114 en la competencia por los premios Coral, el máximo galardón que otorga el evento. El resto participan en secciones como Latinoamérica en perspectiva, Panorama Internacional, Otras latitudes, Entornos y presentaciones especiales.

Dedicado al centenario del fundador del Festival y destacado intelectual cubano Alfredo Guevara, el evento tiene como invitado de honor a México. Según los organizadores, de ese país se le entregará un Coral de Honor a Estudios Churubusco, en su aniversario 80 de creado.

Además de la proyección de los filmes en concurso, durante el certamen se exhibirá cine restaurado, estarán los habituales eventos teóricos, conferencias, exposiciones y la apertura de una beca de creación cinematográfica para mujeres mayores de 50 años en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Entre las atracciones de esta edición 46 aparece el Tercer Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña “Juan Padrón in Memoriam”, del ocho al 11 de diciembre, un escenario que fomenta la participación de estudiantes de las facultades audiovisuales, así como el aprendizaje y la cooperación entre especialistas y estudiosos del medio.

En conferencia de prensa del Festival, su directora Tania Delgado informó que habrá una sección especial dedicada a los países fundadores de la comunidad Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con la proyección de una película de cada uno de los países miembros.

Más allá de la fuerte presencia latinoamericana, en la cita habanera se podrán ver filmes de 42 países de las más diversas latitudes.

En respuesta a la convocatoria del Festival, se recibieron más de dos mil obras, de ellas mil 631 filmes, 120 carteles y 474 guiones, cifras las cuales no han disminuido, manteniéndose de manera estable durante los últimos cuatro años, destacó Delgado. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

