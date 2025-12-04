Brasil: Bolsonaro podría optar por libertad condicional en 2037

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple hoy condena en régimen cerrado por golpista, podría ingresar a prisión semiabierta el 23 de abril de 2033 y optar por la libertad condicional el 13 de marzo de 2037.

Tal información consta en el certificado de condena, enviado esta semana al Supremo Tribunal Federal (STF) por el Tribunal de Ejecución Penal (TEP) del Distrito Federal.

Condenado a 27 años y tres meses de prisión en sistema cerrado, el fin de su pena está previsto para 2052.

Bolsonaro comenzó a cumplir su sanción definitiva a finales de noviembre en la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia.

La orden de ejecución de esta sentencia fue emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, el 25 de noviembre, cuando Bolsonaro se encontraba en prisión preventiva tras desobedecer órdenes judiciales.

En el régimen semiabierto, una persona puede salir de la unidad penitenciaria durante el día para estudiar o trabajar, pero debe regresar a prisión por la noche.

También el certificado informa que el cierre puede estar sujeto a cambios y depende del seguimiento del proceso de ejecución de la pena.

Por ejemplo, la comisión de infracciones puede retrasar el progreso.

Además, puede haber una reducción de la pena mediante la remisión (por trabajo, estudio o lectura) o por razones de reducción de la pena (como trastornos de salud mental).

La remisión del castigo permite la deducción de un día de la pena por cada tres días de trabajo o estudio.

Según el TEP, «la información contenida en este certificado se extrae del Sistema Informatizado desarrollado a partir de guías de recolección y certificados de antecedentes penales».

Estos, agrega, pueden estar sujetos a cambios y no garantizan la concesión automática de beneficios, por lo que es indispensable un análisis procesal de cada caso específico.

Sin embargo, la defensa de Bolsonaro comunicó que presentará una nueva solicitud de arresto domiciliario humanitario ante el Supremo, dadas sus comorbilidades.

La corte superior podría otorgarle el beneficio al mandatario ultraderechista a finales de este año.

El encarcelamiento opera simbólicamente dentro del bolsonarismo (adeptos del exmandatario ultraderechista).

Mucho del movimiento político que surgió en 2018 dependía de su carisma personal y presencia permanente en redes sociales. La reclusión limita esas herramientas y abre interrogantes sobre quién asumirá la conducción de la derecha, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

Con los recursos agotados y el caso considerado concluido, Bolsonaro, de 70 años, convive con un escenario sin posibilidad inmediata de reversión.

Prensa Latina

