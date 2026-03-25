Inician en Colón venta normada de frijol con autoabastecimiento 

En el municipio de Colón comenzó este lunes la venta normada de frijol a la población, como parte de la estrategia de autoabastecimiento local impulsada por el gobierno y las formas productivas del territorio para garantizar el acceso de las familias a este demandado grano.

Un reporte de la colega Iris Quintero en su perfil de la red social Facebook destaca que la comercialización se realiza por consumidores, según la composición de los núcleos familiares. Los hogares de uno a tres personas pueden adquirir dos libras, mientras que aquellos con cuatro o más consumidores tienen derecho a cuatro libras, a un precio de 280 pesos la libra.

En la ciudad de Colón, los puntos de venta habilitados son «La Concha» y «La Ceiba» –que ya iniciaron la distribución–, el minimercado «Frank País», ubicado en el edificio de 5 plantas del reparto del mismo nombre, y «La Creche». En la periferia de la ciudad, poblados y comunidades también se realizará la venta controlada con igual esquema de distribución.

La venta se realiza a través de pago digital, una modalidad que facilita el proceso y garantiza la trazabilidad de las operaciones. La información detallada sobre los días y horarios de distribución se dará a conocer a través de las bodegas, según sean abastecidos los puntos de venta con la entrega directa de las cooperativas y unidades productoras de frijol del territorio.

Esta iniciativa es fruto del esfuerzo de las cooperativas y productores locales que han dedicado áreas al cultivo del frijol, un grano de alta demanda en la canasta básica familiar. La estrategia de autoabastecimiento municipal busca fortalecer la producción local y reducir la dependencia de suministros externos, en línea con las políticas de soberanía alimentaria impulsadas por el gobierno cubano.

En Colón, como en otros municipios de la provincia, se prioriza la comercialización directa de las producciones agropecuarias, acortando los circuitos de distribución y garantizando que el fruto del trabajo de los campesinos llegue a la mesa de las familias en condiciones más favorables. (ALH)

Tomado de Girón