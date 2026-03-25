Distribuyen donativo mexicano en Matanzas 

El Grupo Empresarial de Comercio Matanzas realiza la distribución del donativo enviado por la hermana República de México.

Aproximadamente 5,8 toneladas de insumos beneficiarán a unas 719 embarazadas y 384 niños de bajo peso y talla en toda la provincia.

«Los módulos están divididos en dos grupos etarios, para embarazadas trae un paquete de leche en polvo, un pomo de aceite, dos bolsas de arroz, dos bolsas de frijoles, un tubo de pasta de dientes, un jabón de tocador y dos latas de atún. Para los niños de bajo peso y talla el módulo tiene un paquete de leche en polvo, un tubo de pasta de dientes, un jabón de tocador, un paquete de lentejas, dos bolsas de frijoles, una bolsa de arroz, una lata de sardinas y dos latas de atún» Explicó Nelson Reyes Hernández, Director Comercial del GEC Matanzas.

La Empresa Comercializadora y de Servicios Universal Matanzas almacena y distribuye el donativo hacia las diferentes bodegas de los Consejos Populares en el territorio.

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