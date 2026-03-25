La dirección general de educación en Colón adoptó medidas ante la actual coyuntura energética para garantizar la continuidad del curso escolar.

Priorizan por los servicios que prestan a madres trabajadoras, el nivel educativo de la primera infancia.

En la ciudad una de las 6 instituciones de ese nivel educativo resulta el círculo infantil «Félix Ortega Acosta» que funciona de manera estable sorteando obstáculos ante la situación energética actual. Esto conlleva a la adopción de medidas para garantizar la prestación de servicios a las madres trabajadoras.

En entrevista con su directora Laila Albanés Ruiz, explicó que ante situaciones muy extremas por la falta de fluído eléctrico se flexibiliza el horario, reciben los niños durante media jornada con almuerzo garantizado y las actividades habituales. Desstaca al colectivo de trabajadoras que desarrollan el programa de actividades educativas y aplican alternativas para los procesos de atención a los infantes.

En este aspecto Albanés Ruiz, refiere contar con variedad de los alimentos para lograr un menú balanceado y ante la falta de gas licuado el empleo de carbón para la cocción.

Los círculos infantiles cumplen en abril seis décadas y media de creados. El Félix Ortega es el primero fundado en Colón y a pesar de la situación energética se preparan para la celebración con la realización de actividades previas al 10 de abril y el tradicional festival cultural – deportivo.

Las medidas adoptadas en instituciones de la primera infancia favorece a quienes reciben este servicio y permite la continuidad del curso escolar.

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