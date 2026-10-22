Labor científica y patriótica del Colegio Médico de Cárdenas

Durante su existencia, el Colegio Médico de Cárdenas realizó una labor meritoria y ejemplar.

En 1926 se fundó el Colegio Médico de Cárdenas. Aunque nació como consecuencia de la creación, un año antes, de la Federación Médica de Cuba, tenía prestigiosos antecedentes. Entre ellos, sobre todo, el establecimiento, el 7 de enero de 1882, del Centro Médico Farmacéutico de Cárdenas, primero que existió en Cuba. Entre las personalidades destacadas de este período estuvieron Dionisio José Sáez, Francisco Barrinat, Alejandro Neyra Rangel y, sobre todo, Fernando Méndez Capote. La institución publicó sus Estatutos en 1884.

Inicios

El 19 de diciembre de 1925, los médicos cardenenses se reunieron en una asamblea. El objetivo era crear un Colegio Médico, adscrito a la Federación Médica de Cuba. Ese día se aprobó el reglamento y el 27 de enero de 1926, fecha fundacional, se conformó la directiva. Esta estuvo conformada por el doctor Enrique Sáez Bringuier como presidente y el doctor Francisco Oti y de la Fé.

El secretario electo fue el doctor Ramiro Pérez Maribona, quien tuvo como vicesecretario al doctor Ramón Amador. Como tesorero se escogió a doctor Juan de Rojas, con el vicetesorero doctor Francisco Cabral. El delegado ante el Colegio Médico Provincial sería el doctor Alejandro Neyra Rangel, mientras que el representante ante su similar nacional fue el doctor Luis Ros Pochet. Por último, el abogado consultor fue Gustavo Pérez Maribona.

Labor de mérito

Durante su existencia el Colegio Médico de Cárdenas dio múltiples muestras de desarrollar, además de la labor científica, actividades de carácter patriótico, político y social. En 1926 el doctor Enrique Sáez dirigió, a nombre del Colegio Médico de Cárdenas, una carta al dictador español Primo de Rivera, en solicitud de la libertad del médico Gregorio Marañon, quien había sido detenido.

El Colegio Médico de Cárdenas tuvo una activa participación en las discusiones y análisis que se efectuaban en la Federación Médica de Cuba. Por ejemplo, en la sesión de febrero de 1927, el Comité Ejecutivo de esta asociación, dio a conocer varios temas solicitados por los colegas cardenenses. Uno fue que se dejara sin efecto una circular que envió el supervisor de drogas heroicas, según la cual se debía consignar el diagnóstico de la enfermedad padecida por las personas a quienes se les recetaban con frecuencia esos medicamentos.

Otro tema fue la mención al estudio que realizaba el Colegio Médico de Cárdenas para “…suprimir en esa población toda Asociación de mutualismo médico…”. Aunque se reconoció el valor de esta propuesta, se tomó el acuerdo de una comisión a esa ciudad antes de que entrara en vigor. Además, se hizo constar que

“…en dicho proyecto debe tenerse en cuenta el interés de las clases menesterosas. La Federación, en tal caso, haría garantizar la actuación de los médicos en Cárdenas”.

Un mes más tarde, el Diario de la Marina dio a conocer que el Comité Ejecutivo de la Federación Médica de Cuba había debatido el proyecto elaborado por el Colegio Médico de Cárdenas. Este estaba dirigido a lograr

“…la supresión de las delegaciones de todas las sociedades benéficas, la supresión del servicio médico a domicilio y las consultas en los gabinetes médicos por parte del Centro de la Colonia Española de Cárdenas, así como también la implantación de la «iguala médica», de acuerdo con una reglamentación especial”.

La noticia, añadió lo siguiente:

“Después de una larga deliberación se acordó aprobar en principio el proyecto del Colegio Médico de Cárdenas y hacer sobre el mismo algunas sugerencias, a fin de armonizarlo con el interés de la clase médica en general”.

El 16 de diciembre de 1928, en la sesión inicial de la asamblea efectuada en Matanzas por la Federación Médica de Cuba, el doctor Enrique Sáez propuso que

“…los nombres de los médicos que murieron en la guerra de Independencia, figuren en un cuadro de honor que se colocará en los edificios públicos”.

El 10 de noviembre de 1929 el Diario de la Marina informó:

“… el próximo día 17 tendrá efecto en Cárdenas un solemne acto consistente en el develamiento de un valioso cuadro con los nombres de los médicos muertos en campaña, laborando por la independencia de Cuba, a cuyo acto han sido invitadas las colectividades científicas y las altas autoridades de la República”.

En la edición de ese día 17, el periódico habanero destacó:

“En el Colegio Médico de Cárdenas tendrá efecto hoy el develamiento de un cuadro histórico en memoria de los médicos cubanos muertos durante la revolución. Además, se inaugurará el servicio do Rayos-X en el Hospital Civil. A estos actos concurrirán los doctores Fernández, Rodríguez Barahona, Branly y otros profesionales habaneros”.

Entre las actividades científicas que desarrolló el Congreso Médico de Cárdenas hay que destacar la impartición de conferencias sobre temas médicos, como “El cáncer”, por el doctor Alfredo Domínguez Roldán y “El parasitismo intestinal”, por el doctor Francisco M. Fernández. En 1930, con motivo de la inauguración del departamento de electricidad médica, en la Colonia Española, se impartió una conferencia sobre radiografía en cáncer y úlceras del estómago, por el doctor Manuel Viamonte, catedrático de radiología de la Universidad de La Habana.

Un miembro del Colegio Médico de Cárdenas, el doctor Félix Burés Molina, ganó en 1943 el premio «Aballí». Este galeno fue, además, representante de la asociación en el Congreso Mundial de Medicina, que se celebró en 1947, en Nueva York. Otro de sus méritos fue construir La Casa Social del Médico y establecer el Certificado Médico Obligatorio. Además, fue anfitrión de la XXXVI Asamblea Médica Nacional, realizada en diciembre de 1952 en Varadero.

Una asamblea

El Colegio Médico de Cárdenas, por su labor científica y patriótica, acumuló sobrados méritos ante los profesionales cubanos de la medicina. Por esta razón la Federación Médica de Cuba decidió, en 1934, realizar su décimocuarta reunión anual en la ciudad matancera. Así lo expuso el Diario de la Marina el 23 de diciembre:

“La Décimacuarta Asamblea Nacional de la Federación Médica, de Cuba ha de ser, según los informes que obran en poder del Ejecutivo de dicho organismo, una de las más importantes celebradas hasta la fecha. Dicha asamblea ha de tener lugar, como hemos enunciado, en la ciudad de Cárdenas, durante los días 28, 29 y 30 de los corrientes y a la que se calcula han de asistir más de doscientos cincuenta profesionales médicos de toda la República, representando a los Colegios de todos los términos municipales”. “El Teatro Martí, de la referida ciudad de Cárdenas, ha de ser la Sede de las sesiones, que comenzarán a las nueve y media de la noche del día 28”. “En esta ocasión el Ejecutivo de la Federación Médica de Cuba no ha olvidado ningún detalle para la mejor organización de los actos que han de celebrarse. A ese efecto, desde las 8 a. m. del viernes día 28, se constituirá en la clínica «Cárdenas», calle Céspedes 362, un buró de información que tendrá a su car- orientar e informar a los delegados sobre los alojamientos, precios, etc”. “Los delegados a la 14ª. Asamblea Nacional han sido provistos de una tarjeta de identificación, contraseñada y marcada, así como el distintivo que han de llevar en la solapa del saco, demostrativo de la pujanza de la clase médica federada de Cuba”. “El Colegio Médico de Cárdenas ofrecerá a los delegados un banquete, así como otros festejos en su honor; habiendo convenido que cada delegado pueda gastar durante la celebración de la asamblea unos cinco pesos con alojamiento, desayuno, almuerzo y comida”.

Días después, el 29 de diciembre de 1934, el Diario de la Marina informó sobre el inicio de la “gran Asamblea” de la Federación Médica en Cárdenas:

“En el teatro Martí de esta localidad, y con asistencia de las delegaciones de 88 Colegios Médicos, ha iniciado sus labores la Asamblea Nacional de la Federación Médica de Cuba, en representación de tres mil federados”. “Presidieron los doctores Octavio Montoro y Juan de Rojas, el Alcalde de Cárdenas señor Julio Gaunaurd, demás miembros del Comité Ejecutivo.”. “El doctor Jonas Galán pide se rinda un homenaje a la memoria del doctor José Luis Borges, muerto durante la última huelga médica, y la asamblea se pone en pie”. “El Presidente del Colegio Médico de Cárdenas leyó unas cuartillas saludando a los asambleístas”. “El doctor Montoro da cuenta de que va cumplir un acuerdo unánime del Comité Ejecutivo, entregando una medalla de oro al Alcalde de Cárdenas señor Julio Gaunaurd, por las facilidades que ha dado para la celebración de la Asamblea y por haber puesto el nombre de José Luis Borges a una de las salas de la Casa de Socorros”. “Seguidamente, entre una ovación de los 300 delegados presentes, hace entrega al señor Gaunaurd de dicha medalla, en cuyo reverso dice: «Testimonio de gratitud de la Federación Médica al buen Alcalde revolucionario. 1934»”.

Al día siguiente, 31 de diciembre, ofreció nuevas informaciones sobre los aspectos discutidos por la Federación Médica en Cárdenas:

“Desde la noche anterior, en el local del Colegio Médico de Cárdenas se están recibiendo telegramas de todos los Términos de la República, suscritos por los médicos que por distintas causas no han podido asistir a las sesiones de la asamblea, los que consignan sus deseos del mayor éxito de los problemas que se están debatiendo para beneficio de la clase profesional médica cubana”.

Entre las mociones debatidas en este día estuvo la que presentaron los doctores Julio Aristegui Villamil y Omar E. de la Vega, del Colegio Médico de Cárdenas, sobre “Sueldo mínimum a los médicos municipales”. Tras discutirse, se fijó en 75 pesos el salario mínimo de estos profesionales en toda la República.

Otras actividades realizadas en el marco de la Asamblea, fueron un almuerzo en el restaurant San Carlos para los médicos graduados en 1922 y un banquete, ofrecido por el Colegio Médico de Cárdenas a los 350 delegados, en el hotel La Dominica. Al día siguiente viajaron a Varadero.

Otra moción discutida, a propuesta del Colegio Médico de Cárdenas, fue declarar el 20 de enero día de duelo de la clase médica, por cumplirse aniversario de la muerte del doctor José Elías Borges. También la asociación cardenense propuso la creación de salas hospitalarias para médicos. Ambas fueron aprobadas por unanimidad.

Por último, el 1 de enero de 1935, se dieron a conocer en el Diario de la Marina, los últimos detalles de la Asamblea que realizó en Cárdenas la Federación Médica de Cuba. Entre los acuerdos tomados estuvo dar las gracias al Colegio Médico de Cárdenas por las atenciones que tuvo para con los excursionistas y también a la prensa local de la ciudad.

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