La ceremonia tendrá lugar este 22 de octubre en el Memorial José Martí, en La Habana, e incluirá la entrega de reconocimientos a profesionales e instituciones vinculados al medio y un homenaje póstumo a la actriz Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026.

La Televisión Cubana celebrará este jueves 22 de octubre el aniversario 76 de su fundación con un acto conmemorativo en el Memorial José Martí, en La Habana, a las 10:30 a. m., dedicado a reconocer la contribución de quienes han formado parte de la historia y el desarrollo de este medio de comunicación.

Bajo el lema «Contigo siempre», la celebración evocará el papel de la televisión en la vida de varias generaciones de cubanos, como espacio de información, cultura y entretenimiento, y como expresión de la identidad y la memoria colec……Amplía la información en el enlace que está en los comentarios

Félix A. Correa Álvarez/ TV Cubana Perfil de Facebook

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