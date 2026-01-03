Jóvenes cubanos reeditan la Caravana de la Libertad

Desde este 2 de enero hasta el próximo día 8, los jóvenes desandarán el mismo recorrido de los miembros de Ejército Rebelde, conocidos popularmente como barbudos, quienes ya en el poder salieron desde Santiago de Cuba hasta hacer su entrada triunfal en la Habana hace 67 años.

La partida este viernes ocurrió en la Ciudad Heroína, frente a los muros del otrora cuartel Moncada, donde comenzó, hace 73 años, el 26 de julio de 1953, la última etapa de la lucha por la independencia nacional.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la oriental provincia cubana, Yesenia Acuña, refirió en la arrancada que la caravana es símbolo perenne del triunfo popular y de la unidad.

En su intervención denunció las agresiones e injerencias del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos soberanos, expresadas ahora en las provocadoras acciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra Venezuela, cuya integridad y derecho a la autodeterminación defendemos, reafirmó.

Los caravanistas llegarán a las principales ciudades y territorios de la isla tal y como sucedió hace casi 7 décadas. La historia recoge que en cada parada, en un viaje de más de mil kilómetros, Fidel Castro explicó los pasos a seguir en cumplimiento del Programa del Moncada, delineado en la Historia me Absolverá.

Significó el primer encuentro directo de los cubanos con el líder guerrillero, que luego conduciría los destinos de la nación y edificaría, junto a las fuerzas revolucionarias, un proyecto socialista de referencia mundial.

La actual edición 67 de la Caravana de la Libertad desde el Oriente al Occidente de Cuba adquiere connotación especial al celebrarse este año el centenario del natalicio de Fidel Castro.

