Johen Lefont buscará nuevo récord de dominio de balón en el agua

El año que recién comienza podría ser testigo de otro récord de Johen Lefont, especialista cubano de dominio del balón en el agua, quien ya adelantó sus intenciones de incursionar en la novedosa modalidad de mayor cantidad de toques con la cabeza, en un período de 30 segundos.

En recientes declaraciones a la prensa el llamado «delfín cubano» explicó que la prueba, aprobada recientemente por Guinness World Record, exigirá en primera instancia 85 toques válidos, una marca que considera bastante asequible de acuerdo a sus posibilidades reales.

No obstante, el deportista oriundo de la occidental provincia de Matanzas, ahondó en que con el paso del tiempo este ejercicio pudiera crecer exponencialmente en competitividad, debido en esencia a su corta duración y el alto número de practicantes que, seguramente, aspirarán a imponer una nueva marca.

Los toques con la cabeza en 30 segundos ya existían dentro del dominio de balón en tierra, sin embargo, no fue hasta hace apenas unos meses que lo aprobaron para el agua y creo que será una modalidad espectacular, como suele ocurrir con las pruebas de velocidad, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Lefont.

El exatleta de polo acuático adelantó, además, que durante 2026 también intentará batir su propio primado universal de mayor número de toques de balón con la cabeza, fijado actualmente en dos mil 031, para el cual deberá cumplir con una rigurosa preparación física encaminada a potenciar la resistencia.

Tras un balance de los resultados principales en el año que recién concluyó calificó el 2025 de exitoso, después de haber establecido cinco récords mundiales en la modalidad de equilibrio, incluyendo el de 32.03 minutos con el balón en la cabeza sin caer al agua, todavía en proceso de homologación por Guinness World Record.

