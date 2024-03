Jessica Acevedo y el “bichito” del periodismo

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Para Jessica Acevedo Alfonso hacer periodismo constituye parte esencial de su vida. Cuando en el año 2008, abrieron en la Universidad de Matanzas, la carrera de Licenciatura en Periodismo, vio la posibilidad de materializar su sueño.

La oportunidad que tanto anhelaba se le presentaba, no sin antes tener que someterse a una rigurosa prueba de aptitud, en la cual el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Habana, el profesor y periodista, Raúl Garcés Corra, fuera su entrevistador.

“Desde niña me interesó el periodismo, quizás porque me gustaba leer, ver la televisión y estar informada de cuánto acontecía a mi alrededor. Esa curiosidad y el interés por el conocimiento fueron los que me llevaron a pensar en esa profesión. Después cuando estudiaba en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Marx, muchos de mis compañeros me decían que tenía aptitudes para comunicar y redactar. Como sabía que era una carrera difícil de alcanzar, porque aún no se estudiaba en la Universidad de Matanzas, también valoré otras opciones como Filología, Derecho, Psicología e Historia del Arte”.

“Estuve entre los 18 afortunados que inauguramos la carrera en la Universidad de Matanzas. Esos cinco años fueron muy intensos y a pesar de que no existía la bibliografía necesaria y que el claustro de profesores no estaba consolidado, me atrevo a afirmar que los muchachos de mi generación recibimos una sólida preparación. Nos sobrepusimos a cada dificultad, por supuesto, con la ayuda de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia así como de otros periodistas de experiencia que fueron fundadores de la carrera y terminaron de enamorarnos e inculcarnos el “bichito” por la profesión.

“También recuerdo con mucho cariño nuestras prácticas en los medios de comunicación del territorio que nos acogieron, formaron, confiaron en nosotros y nos dieron las herramientas para desarrollarnos en el mundo periodístico”.

Una vez graduada, Jessica, comenzó a trabajar en el periódico Girón, donde se mantiene laborando actualmente.

“Llegamos, como decimos en buen cubano a comernos el mundo y desde cada uno de los medios se nos permitió crecer con la guía de quienes ya tenían más experiencia. Teníamos un enorme reto y era el de corresponder a la confianza que depositaron en aquel primer grupo de periodistas graduados por la casa de altos estudios yumurina”.

Jessica es una joven comprometida con lo que dice y hace, capaz de debatir sobre temas peliagudos con agudeza y profundo carácter crítico. Sus amigos la definen como una mujer sincera con una alta calidad humana. Ante la interrogante de qué cualiadades debe poseer un buen periodista responde con la seguridad que la caracteriza.

“Creo que, ante todo, un periodista debe ser una buena persona. Tiene que ser objetivo, muy sagaz y tener la capacidad de contrastar, analizar, valorar y especialmente ser honesto con el pueblo y consigo mismo. Concientizar que somos servidores públicos y que nos debemos al pueblo.”

En el contexto actual, en el que la prensa cubana apuesta por la implementación de nuevos modelos de gestión para la transformación tanto editorial, económica como tecnológica, Acevedo Alfonso, considera que el periodismo cubano tiene además otros retos.

“En medio de las complejidades que afronta el país, necesitamos un periodismo objetivo y profundo, abordar los temas que interesan a la gente para así fidelizar a las audiencias. El periodista que dice las cosas por su nombre cumple con su función social que es informar y siempre debe hacerlo de la mejor manera posible.

“También tenemos el desafío de lograr la belleza en lo que decimos, que no se adquiere con palabras edulcoradas o más recursos expresivos, sino con el hecho de presentar nuestros productos utilizando los nuevos códigos comunicativos. Emplear un lenguaje fresco y más cercano, emplear la multimedialidad, las infografías y escoger bien los géneros periodísticos, según la historia que tenemos para contar.

“Otro reto importante es desterrar la censura y también la autocensura que a veces nosotros mismos nos imponemos por comodidad o por cuestiones subjetivas. Tenemos que aprender a discernir entre lo que le interesa a la gente y lo que le interesa a quienes nos proporcionan las informaciones que a veces no van en la misma dirección.

“Finalmente el desafío mayor lo representa que tenga éxitos la implementación de los nuevos modelos de gestión pues permitirá realizar mejoras en la infraestructura, los salarios, mantener mayor estabilidad de los recursos humanos y así hacer un mejor periodismo”.

Jessica disfruta lo que hace y la define un profundo amor a la profesión que volvería a escoger sin dudar.

“Hoy, el periódico Girón apuesta por un nuevo modelo de gestión, por hacer cosas nuevas dentro del periodismo. Ya no nos concebimos como un medio impreso tradicional, sino que hacemos un periodismo que puede ser ajustado a las diferentes plataformas.

“Este nuevo modelo en el que se incluye la prestación de otros servicios afines a personas naturales y jurídicas tributará al ejercicio de un mejor periodismo que es, al final nuestro interés”.

Jessica se desempeñó como subdirectora de Girón durante cuatro años. El reto lo asumió con entereza y compromiso.

“Fue una etapa de mucho aprendizaje porque no es lo mismo ser reportera que tener la responsabilidad de dirigir un departamento informativo. Como reportera una se centra siempre en el trabajo que quiere hacer, pero no tiene esa visión de confeccionar un periódico, velar por el balance de géneros, de temas, el diseño, o sea, por el producto comunicativo en sí en sentido general.

“También resulta complicado lidiar con tantas personas, que además son profesionales preparados y muy críticos. Trazar estrategias, cuidar de cada detalle de lo que se va a publicar, que exista coherencia y organicidad”.

Jessica ha incursionado también en la radio, medio en el que también trabaja con soltura y entrega.

“Me apasiona escribir guiones para la radio, por ejemplo. Es un mundo que descubrí desde hace algunos años y que me fascina. He escrito algunos programas como En Familia, Tiempo A que ya no sale al aire, 360 y Ritmo Joven”.

Esta periodista matancera se desempeña además como comunicadora de la Fiscalía Provincial.

Para ella el mayor premio lo recibe cuando un trabajo periodístico moviliza para dar solución a determinado problema y la información que brinda llega en el momento oportuno, no obstante ha sido galardonada con el Premio Annual de Periodismo Económico, el Premio Provincial por la obra del Año Nelson Barrera y ha resultado ganadora en el Concurso Provincial de Periodismo Celestino García Franco.

Jessica a sus 34 años ha formado una hermosa familia. Sus dos pequeños son la mayor alegría de su vida. La maternidad, es para ella una tarea a tiempo completo. La familia constituye el apoyo incondicional y también la inspiración que la motiva cada día.

“Los periodistas tenemos horarios complicados así que en casa todos colaboran con el cuidado de los pequeños. Es una suerte tener unos padres como los míos, unas hermanas que son las mejores tías, el tío Yoelbys y tampoco puedo dejar de mencionar a mi esposo y mi suegra, quienes asumen en muchas ocasiones el cuidado de los niños para que pueda desempeñar mi profesión. Es un trabajo en equipo”.