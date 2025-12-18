Universidad de Matanzas celebra gala por aniversario de la FEU

La Universidad de Matanzas celebró el aniversario 103 de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que se conmemora cada 20 de diciembre, mediante una gala cultural que reunió a estudiantes, autoridades universitarias y organizaciones juveniles.

Durante la actividad, la Rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé de la Cruz entregó un reconocimiento a la presidenta de la FEU en la institución, Wendy Pérez Fragela, en homenaje al compromiso del estudiantado con la vida universitaria. Asimismo, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEMM), representada por su presidenta Amanda Hernández Boffill, otorgó un reconocimiento especial como muestra de respeto, continuidad y unidad entre generaciones estudiantiles.

La celebración contó además con la presencia de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la Universidad de Matanzas, que felicitó a la FEU en ocasión de este aniversario, resaltando su historia, vigencia y papel en la formación integral de los universitarios.

La gala cultural estuvo representada por estudiantes de todas las facultades y tuvo como protagonistas a los artistas aficionados de la universidad y estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, Colombia, que se encuentran de movilidad académica, quienes mostraron su arte y talento a través de diversas manifestaciones, reflejando la creatividad, el dinamismo y la identidad del movimiento estudiantil universitario.

Con esta celebración, la Universidad de Matanzas ratificó su reconocimiento a la FEU como una organización esencial en la vida universitaria y en la formación cultural y social de las nuevas generaciones.

