Cubavisión anuncia presentación especial de la telenovela Ojo de Agua 

La programación de Cubavisión se prepara para la llegada de una nueva telenovela cubana. Como antesala a su estreno, el canal de todos transmitirá una presentación especial del elenco y el equipo de realización de Ojo de Agua en un programa previo al estreno, el próximo 19 de diciembre, a las 8:45 p.m.

Este espacio servirá como punto de partida informativo para acercar al público a los principales elementos de la producción, sus personajes y el proceso creativo que dio vida a la historia. Durante la emisión, se presentarán los actores, guionistas y directores involucrados en la telenovela.

Ojo de Agua: una historia para gozar y ser gozados

La obra melodramática que tendrá su estreno el lunes 22 de diciembre, para beneplácito del público cubano, cada día más telenovelero, crítico y fiel a sus productos.

Con Eurídice Charadán, hacedora de la idea original y guionista junto a la experimentada Lil Romero, tuvimos la suerte de conversar en una charla amena, pletórica de espiritualidad, buenas vibras e ideas revolucionarias dentro de un género que, pese a su estructura inquebrantable, de vez en vez admite variaciones, siempre y cuando estén bien hechas.

Sobre algunas de las temáticas que atraviesan la obra, la evolución del género y las preocupaciones socioculturales de sus autoras, “la guionista hechicera” —como me gusta llamar a Eurídice— nos habló con una pasión auténtica e inspiradora.

—Pese a ser una de las guionistas más experimentadas y efectivas de nuestra televisión, Eurídice Charadán se toma su tiempo para entregar nuevas historias al público. ¿Se debe acaso a que espera que aparezcan historias y temáticas que realmente le apasionen?

—A pesar de que muchos dicen que ya todo está escrito, pienso que dentro de las combinatorias posibles siempre habrá historias nuevas, porque no es tanto el qué, sino el cómo se cuentan esas historias. Depende del punto de vista con que se mire la realidad, y entonces sí surgen nuevas historias.

«A mí me interesan últimamente temas como los métodos de sanación alternativos que provienen de la sabiduría ancestral; eso que se ha tamizado y quedado oculto, estrategias de sostenibilidad olvidadas u ocultadas con cierta intención por determinados poderes; esas que nos devuelven al ser humano como especie, la fe. Me interesa reforzar la idea de que, según lo que creas y la emoción que le pongas a esa creencia, puedes crear tu propia realidad. Para mí es un ejercicio completamente revolucionario, porque no se espera por instituciones ni sistemas sociales para evolucionar. Eso me parece poderoso.

«Entonces comparto algo que he aprendido en los últimos tiempos: crear un mundo más justo y equitativo, en el que podamos vivir con más libertad, menos estrés y más propósito, es una responsabilidad personal. Todos tenemos ese poder y podemos usarlo. Ese tema me atraviesa. Y otro que no me abandona es el amor, esa sustancia mágica que nos mantiene unidos unos con otros y con esta realidad, con este mundo que estamos creando entre todos. El amor, siempre el amor. Por eso, respondiendo a tu pregunta, sí es imprescindible esperar a que llegue la historia precisa para ser contada».

—¿Cómo surge la idea de llevar a la telenovela temas de corte ambiental y el trabajo de una finca agroecológica?

—Hace unos años estuve en un taller impartido por una investigadora brasileña, donde nos proponía jugar con la idea del futuro que nos imaginábamos. En algún momento nos pidieron dibujar el espacio donde nos veíamos en un futuro próximo. Inexplicablemente dibujé una casa en el campo, con árboles, plantas y animales, y dentro de ese ambiente estaba yo como única figura. Ahí me di cuenta de que ese era un deseo muy profundo.

«Por supuesto, no era un sueño que pudiera realizar en ese momento, así que me di a la tarea de escribir eso que no podía concretar materialmente. Así surgió la idea de esta mujer que se va de la ciudad al campo y crea una finca agroecológica. ¿Por qué agroecológica? Porque me interesa todo lo relacionado con el respeto a la naturaleza, la observación de los procesos naturales, cómo las especies se relacionan entre sí, cómo dependen unas de otras y cómo el ser humano interactúa con ese sistema».

—Comparte esta vez la autoría con Lil Romero. ¿Significa esta dupla una indagación femenina y/o feminista de los temas que aborda la telenovela?

—Trabajar con Lil fue una fiesta. Nos divertimos, gozamos y lloramos con las historias que inventábamos. También nos apoyamos en lo personal, practicamos la sororidad. Cuando pasamos el proceso de entrega del argumento a la Casa Productora de Telenovelas, barajamos varios nombres de escritores y escritoras para la etapa de desarrollo de los guiones. Yo conocía a Lil por sus obras anteriores; había sido mi alumna en un taller de telenovelas, así que sabía por dónde andaba.

«Resultó la seleccionada por ser una guionista eficiente, sensible, entregada y disciplinada. Su presencia fue fundamental para aportar una mirada crítica y profunda a temas y problemáticas sociales que las mujeres enfrentamos. Hablar de discriminación, roles de género, cosificación femenina, masculinidades y cuestionar el amor romántico fue mucho más placentero a su lado. Lil no fue solo una guionista: fue cómplice, y celebro su presencia en la novela».

—¿Cuánto hay de negación, deconstrucción y/o apropiación del género telenovela en Ojo de Agua?

—Ojo de Agua no se sale del género. Está el romance como corriente subterránea que recorre la trama central y muchas subtramas, que es la estrategia más eficiente de la telenovela para conectar con el público. Tiene lugares comunes como nacimientos, bodas y muertes.

«Sin embargo, fue fundamental el cambio que quisimos hacer en el rol del personaje negativo y su arco de transformación. No fue algo al azar, sino planificado con intención. Fue una suerte de justicia poética. En resumen, Ojo de Agua se parece a las telenovelas tradicionales y, a la vez, se desmarca de ellas en muchos sentidos. Sigue siendo una telenovela, y yo apuesto por ellas».

—En el imaginario popular permanece muy presente Salir de noche. ¿Trabaja sus nuevas telenovelas buscando superar ese éxito o parte de cero?

—El pasado está ahí como un camino recorrido del que se aprende, pero hay que seguir adelante. Salir de noche pertenece a otro tiempo. Mis obras actuales dialogan con conflictos diferentes, propios de su época. Enfrentar cada nueva obra es como dar un salto al vacío. Prefiero dejarme sorprender por la realidad y respetar mi flujo creativo.

—Desde su criterio, ¿cuánto ha evolucionado o retrocedido el género?

—La telenovela ha evolucionado al acercarse a problemáticas sociales, especialmente en países como Brasil y Colombia. Sin embargo, existe un retroceso en la profundidad de las historias debido a los microdramas. En Cuba, aunque se mantienen estructuras tradicionales, se abordan temas sociales contemporáneos antes ausentes, lo cual es un logro.

—¿Qué temáticas explora Ojo de Agua?

—Aborda el empoderamiento femenino, la independencia económica, los emprendimientos ecológicos, la orientación vocacional, la inclusión, las adicciones —incluidas las tecnológicas—, las diferencias de clase y la solidaridad comunitaria. Resalta la cultura popular cubana e incorpora saberes de culturas originarias y sanaciones alternativas. A través de tres lemas —“si quieres, puedes”, “los placeres simples son los mejores” y “gozar y ser gozado”— busca conectar con el público.

—¿Qué importancia tiene seguir produciendo telenovelas en el contexto actual?

«La telenovela seguirá siendo relevante en Cuba. Hay historias que contar y una demanda real del público.

—¿Cómo quisiera que el público acogiera Ojo de agua?

—Que funcione como un espejo donde se miren y vibren; que sirva para que la gente mejore, goce y sea gozada.

Estas palabras, cargadas de profundidad y misticismo, anuncian una historia apegada a la tierra y a los saberes ancestrales. Ojo de Agua será una oportunidad para reconectar con la poética de dos guionistas apasionadas, transgresoras e inquietas, como todo aquel que decide dejar la piel en una telenovela.

Con información tomada del Perfil de Facebook de TV Cubana y Jordanis Guzmán Rodríguez/ TV Cubana

Post Views: 1