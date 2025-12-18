Cubavisión gana Premio TAL 2025 con Después del abrazo

La televisión cubana vuelve a colocarse en el mapa audiovisual de América Latina. En la edición 2025 de los Premios TAL, uno de los reconocimientos más importantes para la televisión pública y cultural de la región, Cubavisión resultó ganadora en la categoría Contenido Educativo con el telefilme Después del abrazo, del gustado espacio Una calle, mil caminos.

La ceremonia cerró con la celebración de lo mejor de la producción televisiva latinoamericana, en un año en el que fueron reconocidos 34 contenidos de 21 canales y 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Uruguay. En ese diverso y exigente escenario, el galardón recibido por Cuba reafirma la vigencia y la calidad de sus relatos audiovisuales.

Después del abrazo es una obra que se adentra en temas sensibles y contemporáneos desde una mirada íntima, juvenil y profundamente humana. Con un tono contenido y honesto, el telefilme apuesta por la reflexión y el diálogo, demostrando que la televisión educativa puede ser, al mismo tiempo, cercana, emotiva y necesaria.

El premio reconoce, ante todo, el trabajo colectivo de un equipo creativo comprometido con el rigor artístico y la sensibilidad social. La obra contó con guion y dirección de Annia Quesada, las actuaciones de Amanda Peñalver, Annabel Novo y Marcela García Olivera, la música original del Dúo Lür y la producción general de Isaúl Ortega.

Más allá del lauro, este reconocimiento confirma que las historias contadas desde Cuba, con sus propias voces, inquietudes y contextos, dialogan de manera natural con el resto de la región y encuentran un lugar en el panorama audiovisual latinoamericano.

Cubavisión agradece a la Red TAL por propiciar este espacio de encuentro, visibilidad y reconocimiento para la televisión pública, y celebra un premio que honra no solo a una obra, sino a una manera de contar desde la cultura, la educación y la sensibilidad.

Los Premios TAL 2025 vuelven a demostrar que la televisión pública sigue siendo un territorio fértil para narrar, conmover y pensar en colectivo.

Félix A. Correa Álvarez/ TV Cubana

