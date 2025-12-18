Universidad de Matanzas reconoce a destacado entrenador e investigador Raúl Trujillo

En el marco de las actividades del evento de la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), celebrado en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad de Matanzas, se realizó un reconocimiento al entrenador, profesor e investigador Raúl Trujillo.

La rectora Dr. C. Leyda Finalé de la Cruz, fue la encargada de entregar el reconocimiento al profesor Trujillo, Doctor Honoris Causa de la institución quién ha sido distinguido recientemente como ganador masculino de los Premios del Comité Olímpico Internacional (COI) para Entrenadores 2025. y seleccionado como miembro del Consejo Académico Mundial de Profesores e Investigadores Universitarios.

El homenajeado recibió, además, una obra de plástica donada por la artista y profesora de la carrera de Educación Artística de la Facultad Ciencias Sociales y Humanidades de la casa de altos estudios Marlin Almeida.

