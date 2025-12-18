Tendencia descendente en Matanzas de casos de arbovirosis

La provincia de Matanzas muestra una tendencia descendente en los casos de arbovirosis. El territorio reportó en la última semana la atención de 2946 pacientes en centros hospitalarios, lo cual representa 948 casos menos que el año anterior.

La información se dió a conocer durante la comisión técnica provincial de salud en Matanzas.

De los trece municipios existe transmisión de dengue en 9 de estos. Limonar, Unión de Reyes y Pedro Betancourt son evaluados por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para cese de transmisión vectorial. Martí, Colón, Calimete, Jovellanos , Perico, Los Arabos, Unión de Reyes y Pedro Betancourt superaron la tasa provincial de febriles durante la semana.

En la comisión abordaron otros temas como la atención médica al embarazo en la adolescencia y niños en edades lactantes. Puntualizaron la alerta y vigilancia epidemiológica con el virus H3N2 ante el riesgo de ingreso y propagación proveniente del extranjero en la etapa de alza turística.

Estuvieron presentes en la reunión el Primer Secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora Marieta Poey Zamora, la Directora Provincial de Salud Yamila López García así como funcionarios y dirigentes de otros organismos de la provincia.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo.

Post Views: 2