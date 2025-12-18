Destacados Matanzas Salud

Tendencia descendente en Matanzas de casos de arbovirosis

Por Estudiantes 0 Comentario ##MatanzasPor LaSalud #arbovirosis en Matanzas #Ministerio de Salud Pública (MINSAP) #TV Yumurí

La provincia de Matanzas muestra una tendencia descendente en los casos de arbovirosis. El territorio reportó en la última semana la atención de 2946 pacientes en centros hospitalarios, lo cual representa 948 casos menos que el año anterior.

La información se dió a conocer durante la comisión técnica provincial de salud en Matanzas.

De los trece municipios existe transmisión de dengue en 9 de estos. Limonar, Unión de Reyes y Pedro Betancourt son evaluados por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para cese de transmisión vectorial. Martí, Colón, Calimete, Jovellanos , Perico, Los Arabos, Unión de Reyes y Pedro Betancourt superaron la tasa provincial de febriles durante la semana.

En la comisión abordaron otros temas como la atención médica al embarazo en la adolescencia y niños en edades lactantes. Puntualizaron la alerta y vigilancia epidemiológica con el virus H3N2 ante el riesgo de ingreso y propagación proveniente del extranjero en la etapa de alza turística.

Estuvieron presentes en la reunión el Primer Secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora Marieta Poey Zamora, la Directora Provincial de Salud Yamila López García así como funcionarios y dirigentes de otros organismos de la provincia.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo.

Post Views: 2

By Estudiantes

Entradas relacionadas

Deportes Matanzas tvyumuri

Universidad de Matanzas reconoce a destacado entrenador e investigador Raúl Trujillo

Redacción TV Yumurí
Educación Matanzas tvyumuri

Universidad de Matanzas celebra gala por aniversario de la FEU

Redacción TV Yumurí
Cultura Matanzas tvyumuri

Otorgan la Distinción “Vitral de mi Ciudad 2025” al creador Ulises Rodríguez Febles

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Noticias tvyumuri

Banco Central informa nueva tasa de cambio oficial

Deportes Matanzas tvyumuri

Universidad de Matanzas reconoce a destacado entrenador e investigador Raúl Trujillo

Cuba Cultura tvyumuri

Cubavisión gana Premio TAL 2025 con Después del abrazo

Cuba tvyumuri

Cubavisión anuncia presentación especial de la telenovela Ojo de Agua 