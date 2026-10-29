Informan en Colón sobre ajustes en el horario escolar

La Dirección General de Educación en Colón informa que desde el 1ero de noviembre de 2026 debido a condiciones excepcionales y a las necesidades de nuestro país, no es posible cambiar el horario.

Por ello, mantendrán el horario de verano. Por tanto el Consejo de Dirección establece lo siguiente en las instituciones educativas.

El nivel educativo Primera Infancia no sufre cambios en sus horarios. El resto de las enseñanzas desde la Educación Primaria hasta el nivel Medio Superior comenzarán a partir del 1ero de noviembre la entrada a los centros a las 8:20 am con el izaje de la Bandera de la Estrella Solitaria y el matutino, por lo que a partir de las 8:30 am darán inicio al primer turno de clases y hasta la 1:00 pm con el cumplimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria. El resto de las enseñanzas, de igual manera, solo que el horario se extiende hasta la 1:30 pm.

El horario de la tarde comenzará a partir de las 2:30 pm con actividades previstas por cada institución educativa de la llanura colombina. (RVI)

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