En el contexto de la introducción del idioma ruso como primera lengua extranjera en el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación de la mayor de las Antillas, el papel de los docentes de la nación euroasiática ha sido primordial.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Zazanova detalló el papel que desempeña el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia en conjunto con su contraparte cubana, así como los objetivos del proyecto del cual forma parte.

«El objetivo del programa no es solo enseñar el idioma a los estudiantes cubanos, sino familiarizarlos con la cultura, las costumbres y los valores de Rusia», destacó.

Añadió que dentro del programa docente se encuentra la visualización de materiales didácticos, la lectura de obras clásicas rusas y la participación en eventos y concursos organizados por la Agencia Rossotrudnichestvo (Casa Rusa), principal coordinador del proyecto en la isla.

«A menudo proyectamos vídeos en las clases para mostrarles cómo se vive en nuestro país. Dibujamos, jugamos, leemos libros y participamos en eventos y concursos», expuso.

Zazanova insistió en la aceptación que ha tenido en los educandos cubanos el aprendizaje del idioma y de las tradiciones culturales.

Recordó la visita en el año 2025 de alumnos de los grupos que actualmente cuentan con el proyecto a la ciudad de San Petersburgo.

«En el verano del 2025 los estudiantes de las aulas donde el proyecto funciona tuvieron la oportunidad de visitar Rusia. Algunos de ellos se enamoraron de la ciudad de San Petersburgo», resaltó.

Asimismo, explicó que en estos momentos una de las principales dificultades en la impartición de los contenidos está relacionada con la carencia de la base material de estudio necesaria y la falta de profesores.

A pesar de ello, comentó, se buscan alternativas propias con el apoyo de los padres de los alumnos y la Casa Rusa en La Habana, sin que esto impida que el programa curricular cumpla con los estándares de calidad requeridos.

«Actualmente un equipo de profesores está trabajando en la elaboración de un libro de texto sobre el idioma ruso que se titula Ciudad Rusa para Hispanohablantes», ratificó.

La profesora apuntó el papel jugado por los alumnos caribeños que participaron en el concurso titulado Cuéntale al Mundo sobre tu Patria en su edición del año 2025.

Finalmente, aclaró que la sostenibilidad del programa depende de la cooperación bilateral y la formación de maestros cubanos.

El programa «Profesores Rusos en el Extranjero», impulsado por el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia, trasciende la mera enseñanza del idioma.

Según declaraciones de sus propios coordinadores, la iniciativa busca «formar una percepción positiva de los estándares rusos de educación, ciencia y cultura» entre la población local, consolidando así una estrategia de influencia cultural sostenida en el tiempo.

En el caso cubano, esta cooperación se ha profundizado de manera exponencial. Para el curso 2026-2027, se ha acordado la inclusión del ruso como primer idioma extranjero en el sistema educativo cubano.

Como parte de este esfuerzo conjunto, Rusia ha desarrollado materiales didácticos especializados para hispanohablantes, como el complejo «Ciudad Rusa», diseñado específicamente para estudiantes latinoamericanos de entre 7 y 10 años, que ya cuenta con cientos de ejemplares distribuidos en la isla.

La propia representante de la Casa Rusa en La Habana, Inna Chetii, ya había adelantado en la entrevista concedida a Prensa Latina en el mes de julio del 2026 el gran interés de su institución por este proyecto.

En aquella entrevista exclusiva, Chetii enfatizó el «gran interés por la decisión de incorporar en el próximo curso lectivo cubano el idioma ruso como primera lengua extranjera», y subrayó que la Casa Rusa trabaja «desde 2023 en rescatar su estudio y lograr una mayor conexión con las instituciones educativas de la isla».

Actualmente, el programa se implementa en dos escuelas del municipio de La Habana Vieja: la secundaria básica Rubén Bravo Álvarez y la Jorge Arturo Vilaboy, consideradas estratégicas por las autoridades cubanas para la integración de especialistas extranjeros.

En estos centros, dos profesoras rusas imparten clases a estudiantes de sexto y séptimo grado.

Las proyecciones apuntan a una expansión gradual. Las autoridades educativas cubanas han confirmado que el programa se extenderá a las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas, con el objetivo de abarcar otros niveles educativos y ampliar la base de estudiantes que aprenden el idioma.

La influencia del programa se extiende también a la formación de docentes y al intercambio estudiantil. Estudiantes cubanos han participado en campamentos de verano en Rusia y en olimpiadas internacionales del idioma.

Además, la red de Centros de Educación Abierta en Cuba ha capacitado a más de mil 300 ciudadanos en niveles básicos del idioma, consolidando un ecosistema de aprendizaje que va desde la enseñanza primaria hasta la universidad.

Tomado de Cubasí

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