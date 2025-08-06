Un saldo de tres lesionados deja accidente ferroviario en Matanzas

Alrededor de las 2:30 pm el tren 14 Guantánamo- Habana activó estado de emergencia por desperfecto en la vía cercana a las Cuevas de Bellamar, en la urbe yumurina, según reporta Rafael Roldan Simón, maquinista miembro de la tripulación con más de 30 años de experiencia.

Un pasajeros y dos ferromozas fueron trasladados al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez con lesiones leves.

Los más de 820 pasajeros que se encontraban en el tren en este minuto se trasladan a las terminales de tren y omnibus de Matanzas para continuar su tránsito a la Habana.

Siete vagones se descarrilaron como resultado del incidente y alrededor de 250 metros de línea ferrea se encuentran afectados.

Ana Moreno Fernández, ferromoza del coche siete nos cuenta que en el momento del incidente llamaron a los pasajeros a mantener la calma y tomaron todas las medidas para este tipo de accidentes.

«Apenas vimos nuestro coche se había separado empezamos a bajar a los pasajeros poco a poco. Lo principal era preservar las vidas y mantener a la tripulación ecuánime», nos relata la trabajadora del sector ferroviario.

Fueron afectados 300 metros de línea, según informa René Peña García director de ferrocarriles en Matanzas, se estima alrededor de 24 horas para recuperar esta via.

Inmediatamente de ocurrir el incidente se presentaron en el área autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia y el municipio cabecera.

Ya se toman todas las medidas para recuperar los vagones y se trasladan los pasajeros hacia La Habana y Jaruco.

Fuerzas integradas de la direccion de transporte en Matanzas inician el traslado de los pasajeros. La provincia de Matanzas evidencia nuevamente su capacidad de respuesta rápida ante accidentes que ponen en riesgo a la población. Todos los recursos materiales y humanos se garantizan para reducir la afectación a los pasajeros y tripulación que transitaban hacia la capital del país.

Cuatro pacientes en total llegaron hasta el Hospital Provincial Faustino Pérez, luego del descarrilamiento del tren 14 que cubría la ruta Guantánamo-Habana. Allí recibieron la atención médica por el personal de la instalación sanitaria.

Dos pacientes presentan contusiones, una ferromoza con signos de hipertensión arterial y otra con hipoglucemia. Ninguna de estas personas presenta riesgo para su vida.

El Ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila se encuentra en el hospital junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Matanzas.

La recuperación de la Línea Central en el tramo accidentado durante el descarrilamiento de este 6 de agosto tardará varias jornadas.

Brigada especializada trabaja en el montaje de una vía alterna, aprovechando entre 1 y 2 kilómetros del Ramal Sabanilla, contiguo a la línea principal y actualmente en desuso.

Cerca de 820 pasajeros que se transportaban en el tren 14 se mueven ahora hacia sus destinos mediante movilización conjunta de las empresas Ómnibus Escolares, Transmetro y Provincial de Transporte en Matanzas.

Por: Karel Ricardo Roque y Carlos Manuel Bernal

