Destaca Primer Ministro participación en plataforma Soberanía

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, destacó hoy en la red social X el creciente uso de Soberanía, la plataforma de información y servicios del Gobierno cubano.

En su mensaje, el Primer Ministro resaltó que Soberanía, en línea desde el 10 de julio último, ya ha recibido más de 44 mil 300 visitas y 650 opiniones de los usuarios.

Marrero Cruz consideró que en esta etapa la participación de la población es determinante para perfeccionar los servicios y sumar aquellos que más interesan a los ciudadanos.

Soberanía es una herramienta del Gobierno cubano que impulsa la transformación digital, facilita trámites en línea, promueve la transparencia institucional y dinamiza la relación entre ciudadanía y gestión pública.

La plataforma, a la que se puede acceder en la dirección https://www.soberania.gob.cu/, permite realizar solicitudes como certificaciones registrales, trámites migratorios, subsidios de vivienda, y consultas populares, entre otros servicios.