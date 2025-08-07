Rinden homenaje a Alicia Alonso y Pedro Simón

La Fototeca de Cuba inauguró este martes en el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno la muestra fotográfica “Umbral Feliz”, que rinde homenaje a la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso (1920-2019) y al periodista e investigador Pedro Simón, en ocasión de la celebración de unas Bodas de Oro, solo quebradas por el deceso de la excelsa bailarina.

La exposición reúne 32 instantáneas en diversos formatos, extraídas del libro de la autoría de Pedro Simón “Memorias de un umbral feliz”, publicado por Ediciones Cumbres.

Estas, combinan color y blanco y negro, y capturan momentos entrañables de la pareja a lo largo de casi cinco décadas, reflejando sus vivencias y viajes por países como Estados Unidos, España, Italia, México y Moscú.

Catherine Roque González, encargada de la asistencia curatorial y museografía de la selección, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las fotografías escogidas, obras de varios autores, fueron estructuradas a partir de un análisis de composición, contrastes y manejo del color.

En la sala se exhiben imágenes monocromáticas que dialogan con otras a color, buscando una armonía entre los diversos cromatismos, detalló Roque González; y añadió que incluyen características cinematográficas en su encuadre y estructura, destacando por su limpieza y precisión al capturar la complicidad afectiva de la pareja.

Esta fusión de estilos enriquece la experiencia visual, invitando al espectador a explorar la intimidad de su relación, concluyó la especialista.

Por su parte, Lissette Solórzano, directora de la Fototeca de Cuba, destacó que, a lo largo de los años, fotógrafos profesionales, amigos o incluso a través de un celular, capturaron momentos íntimos, cotidianos, espontáneos y profundamente humanos de esta pareja única.

Solórzano señaló que tales imágenes no fueron concebidas para ser exhibidas; son retratos nacidos del afecto, tomas que revelan silencios compartidos, miradas cómplices, gestos que hablan de una vida vivida juntos.

En cada una de ellas hay una huella de confianza, de entrega mutua, de historia tejida a dos voces, añadió.

Esta exposición no sólo busca mostrar fotografías, también pretende compartir un sentimiento: el de la dicha que se encuentra cuando el amor se convierte en hogar; y el arte, en un lazo indisoluble, enfatizó la también prominente artista de la plástica.

Por su parte, la Premio Nacional de Literatura (2001) Nancy Morejón Hernández, describió a la pareja como “lúcidos y laboriosos, en una comunión nada frecuente, dominados por una alquimia que se transmutó en un quehacer marcado por la gracia y el movimiento que toda danza verdadera necesita”.

Morejón resaltó que Alicia y Pedro forjaron una suma de bondades no solo para su vida en pareja, sino para brindar a la cultura cubana esa marca indeleble que todavía hoy estamos disfrutando.

Existe un silencio, ese que traspasa hoy sus almas, que existen para sí y para nosotros, como esas monedas lanzadas al aire de cualquier fuente citadina de La Habana en verano, comentó la poeta.

“Umbral feliz” permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de septiembre en la propia institución que honra a Servando Cabrera Moreno, ubicada en calle Paseo No. 304, entre 13 y 15, Vedado, La Habana. (ALH)

Tomado de ACN

Post Views: 33