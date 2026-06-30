Tercera graduación en casita infantil Vaqueritos del futuro

El Comandante en Jefe Fidel Castro, dijo de los círculos infantiles: «….son semilleros de amor, educación y futuro para nuestra patria».

Ante la dificultades para construir estas instalaciones se desarrolla la idea de adaptar aulas o locales con condiciones afines para crear las llamadas casitas infantiles y facilitar así el vínculo laboral de las madres trabajadoras.

En el poblado de Triunvirato, provincia de Matanzas, se efectuó recientemente la tercera graduación de la casita infantil Vaqueritos del futuro.

Afortunadamente estuve en la inauguración. Al visitarla hace unos días vi con satisfacción que todo permanece igual, gracias al cuidado del personal que allí labora.

Mobiliario, juguetes e instalaciones sanitarias en perfecto estado dicen del esmero, la higiene y el cuidado.

Esta casita obtuvo premio por su destacada labor en la educación y cuidado de sus infantes.

Se graduaron ocho niños ( 4 hembras y 4 varones) que recibieron sus diplomas.

La provincia de Matanzas ya cuenta con casitas infantiles en casi todos sus territorios y satisface que la adaptación de los locales se ha hecho con recursos del territorio y colaboraciones voluntarias de algunas empresas o entidades.

Una opción para solucionar las dificultades que cuando se acoge con la seriedad que amerita obtiene sus resultados. Felicidades a todos los que allí trabajan con tanto esmero.

Fotos de archivo

Post Views: 13