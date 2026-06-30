Cuba define nómina para Clasificatorio Mundialista de Baloncesto

La selección masculina cubana de baloncesto oficializó este lunes la nómina de 12 jugadores que enfrentará la tercera ventana del Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de la FIBA 2027. La competición arrancará este jueves ante Panamá en una situación de vida o muerte debido a que un revés eliminará definitivamente a los antillanos, mientras que un triunfo mantendrá vivas las esperanzas de avanzar a la segunda ronda.

El desafío crucial frente a los panameños tendrá como escenario la Arena Roberto Durán. El conjunto cubano llega a esta instancia en una posición muy comprometida dentro del Grupo D, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en las presentaciones anteriores frente a los combinados de Argentina, Uruguay y la propia escuadra istmeña.

Dalia Henry, presidenta de la federación cubana de la disciplina, dio a conocer el listado oficial durante un encuentro con la prensa en la Ciudad Deportiva de La Habana. La ausencia más notable es la del estelar pívot capitalino Jasiel Rivero, ficha de la Estrella Roja de Belgrado en Serbia, quien se perderá estos choques tras someterse recientemente a una nueva cirugía.

Tampoco estará para el primer encuentro el villaclareño Yoel Cubillas, debido a compromisos con su club en las semifinales de la liga de El Salvador. Ante este panorama, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en figuras como Pedro Bombino.

Por su parte, la gran novedad de la nómina es el debutante Yoscar Dinza, un talentoso jugador de 19 años que se encuentra en planes de contratación con el club San Isidro de la liga argentina.

Los 12 elegidos para el desafío son Marlon Díaz, Pedro Bombino, Anthony Rodríguez y Abraham Isaac, Ibrahim Hechavarría, Joan Gutiérrez, Yoscar Dinza y Kevin Zúñiga, Marcos Chacón, Aldo Castel, Reinaldo García y Sigfredo Casero.

Tras el compromiso en suelo panameño, la escuadra cubana viajará a Montevideo para cerrar esta fase el domingo 5 de julio frente a Uruguay en el Antel Arena.

Con Información tomada de Juventud Rebelde.

Foto: imagen tomada de Juventud Rebelde .

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