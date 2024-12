Recuperan el cultivo in vitro de la planta de Henequén

El centro de estudios biotecnológicos de la Universidad de Matanzas desarrolla un proyecto encaminado a recuperar el cultivo in vitro del Agave fourcroydes, de nombre común Henequén.

El Henequén se puede emplear en la fabricación de sacos, cuerdas, cordeles, hilos y otros productos del mercado nacional. Una de las plantaciones más importantes en la Atenas de Cuba se encontraba en la carretera Matanzas-Varadero.

El laboratorio, ubicado en la casa de altos estudios yumurina, resulta insuficiente para cubrir las demandas de la industria henequera en el país y la Empresa Nacional de Fibras y Cordeles Eladio Hernández Jarcia.

El Dr. C. Enildo Osmani Abreu Cruz, coordinador del proyecto, recalcó la importancia, no solo de la técnica in vitro, sino también del proceso de traslado de las plantas hacia el suelo en condiciones naturales.

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Estación Experimental de Investigaciones de la Caña de Azúcar en Villa Clara, que prevee entregar para el 2025 unas 35 mil plantas para la producción en la industria henequenera.

