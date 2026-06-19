Recuerdan legado de Vilma Espín en Matanzas

Miembros de la Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas recordaron el legado de Vilma Espín durante un encuentro realizado en la comunidad Pastorita.

La cita reunió a mujeres con una amplia trayectoria dentro de la organización. El intercambio propició el recuerdo de experiencias junto a quien fundó la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960.

Entre las participantes estuvieron Rita Rodríguez Fajardo, quien ocupó la responsabilidad de secretaria general en la provincia durante 13 años, e Iris González Romero, integrante del Secretariado Provincial por 14 años al frente de la esfera de Trabajo Comunitario.

Las asistentes compartieron anécdotas sobre la labor de Vilma Espín y resaltaron su cercanía con las federadas, así como su aporte a la prevención y atención social y a las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.

El encuentro constituyó un homenaje a la eterna presidenta de la organización en ocasión del aniversario 18 de su fallecimiento y ratificó la vigencia de su legado.

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