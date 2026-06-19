Continúa Festival Internacional de Coros

El encuentro reservará además un segmento de cierre para su espacio académico y nuevos conciertos vespertinos en dos templos del centro histórico de la ciudad.

La cita prevé una presentación en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís del Coro Nacional de Cuba, el Coro de Cámara Entrevoces y el Coro de Cámara D’Profundis, los tres bajo la batuta de la maestra Digna Guerra, una de las homenajeadas de esta edición.

Luego, la vecina Iglesia de San Francisco de Asís abrirá sus puertas a la agrupación mexicana, invitada internacional del certamen, junto al cubano Coro Concordia, que dirige el maestro Alex Garbey, y al Corona Ensemble, liderado por la maestra Beatriz Corona.

La jornada matutina quedará reservada al segmento teórico con el taller práctico La voz del contratenor en la música coral, impartido en la cultural Casa Vitier García Marruz, por la maestra Leonor Suárez y el máster Ubail Zamora, con la participación de la Camerata Vocale Sine Nomine, otra agrupación del país.

Ese espacio acogerá el concierto de clausura del evento académico, a cargo de la Camerata Vocale Sine Nomine y la Schola Cantorum Coralina, dirigidas por las maestras Leonor Suárez y Lisandra Rodríguez, respectivamente.

La víspera, la gala inaugural en el Oratorio San Felipe Neri reunió al Coro Nacional de Cuba, el Ensemble Vocal Luna, el clarinetista Alejandro «Coqui» Calzadilla y la Orquesta de Cámara Música Eterna, con las direcciones de Digna Guerra, Maribel Nodarse y Guido López Gavilán.

Horas antes de la apertura oficial, la Casa Vitier acogió el taller Renovando el repertorio, a cargo de la maestra María Felicia Pérez, también dedicada en esta edición, seguido de un panel sobre la enseñanza de la dirección coral en Cuba.

El énfasis de dicho panel estuvo en los 50 años de formación superior en la Universidad de las Artes de Cuba y el legado del pedagogo Manuel Ochoa.

La vertiente comunitaria del encuentro llevó al Coro Comunicación Vocal‑Etecsa, dirigido por la maestra Kirenia Giber, hasta la Residencia Protegida para la Tercera Edad del municipio de Habana Vieja.

De acuerdo con el programa del Festival Corhabana, la cita, no competitiva y con acceso a precios simbólicos para el público, se extenderá hasta el domingo 21 con más de quince agrupaciones cubanas y la mexicana ya mencionada, en escenarios que incluyen también el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

Organizado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música de Concierto, el evento rinde homenaje a las maestras Digna Guerra, María Felicia Pérez y Corina Campos, pilares de la pedagogía vocal en la nación caribeña, así como al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro. (ALH)

Tomado de Prensa Latina