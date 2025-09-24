La UNE calcula una afectación de 1710 MW para el horario pico de este miércoles

La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para el horario pico de este miércoles una disponibilidad de 2010 MW y una demanda máxima de 3650 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se calcula una afectación de 1710 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el martes fue de 1821 MW, a las 20:30 horas, superior a lo planificado por la demanda por encima del pronóstico.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2482 MWh, con 482 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de hoy era de 2010 MW y la demanda 2920 MW, con 950 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Entre las principales incidencias del día, la UNE señala:

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 554 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

53 centrales de generación distribuida con 320 MW.

113 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 433 MW.

Post Views: 14