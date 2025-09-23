Presentarán libros para niños, publicados por Ediciones En Vivo

El libro para colorear Duendes y brujas, de Raúl Martínez Hernández, publicado por Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas, será presentado el miércoles 24 de septiembre, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, Raúl Martínez Hernández, Premio Nacional de Diseño e Ilustración del Libro 2020, y Norma Gálvez, directora de Ediciones En Vivo, dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre esta propuesta dirigida a quienes, en palabras de José Martí, son la esperanza del mundo, son los que saben querer.

En esta ocasión se presentará, igualmente, la narración Animalejos, de Yumié Rodríguez González, con ilustraciones de Adriana Naranjo, también publicada por Ediciones En Vivo.

La Librería Fayad Jamís es una Institución capitalina ubicada en la calle Obispo No. 261, entre Cuba y Aguiar, La Habana Vieja. Junto a un amplio catálogo, con libros y revistas publicados por sellos editoriales de la isla.

Libro a la carta, que en este año arriba a su aniversario 25, es un espacio mensual, creado por el premio cultural, periodista y critico literario Fernando Rodríguez Sosa en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea.

Dicha institución cuenta con un programa de promoción cultural que ha incluido espacios mensuales como Aire de luz, Revisteando, Entre colecciones, Inventario de asombros, Páginas inéditas y Libro a la carta.

Post Views: 1