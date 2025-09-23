Libro a la carta con escritor y diplomático Oscar Oramas Oliva

El escritor y diplomático Oscar Oramas Oliva será el invitado del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, este jueves 25 de septiembre, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja.

Los asistentes podrán adquirir los libros Doctor António Agostinho Neto: un hombre excepcional de su tiempo y Nelson Mandela: un ser humano imprescindible, publicados por la Editora Historia y la Editorial de Ciencias Sociales, ambos de la autoría de Oramas Oliva.

Doctor en Ciencias Históricas, Master en Historia del Arte y Licenciado en Ciencias Sociales, Oscar Oramas Oliva ha estado vinculado, desde 1959, al servicio diplomático y se ha desempeñado, entre otras responsabilidades, como viceministro de Relaciones Exteriores y embajador de Cuba en aproximadamente una decena de países.

Nacido en San Fernando de Camarones, Cienfuegos, en 1936, Oramas Oliva es autor de casi una treintena de libros sobre temas y figuras de política internacional y africana, narrativa de ficción y personalidades de la cultura cubana.

Sus textos aparecen en antologías y publicaciones periódicas en soporte de papel y digital de dentro y fuera de la isla y ha sido traducido a varios idiomas.

Oramas Oliva integra la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es miembro del ejecutivo de la Cátedra Raúl Roa García del Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y vicepresidente de la Sociedad de Amistad Cuba-África.

Libro a la carta, que en este año arriba a su aniversario 25, es un espacio mensual, creado por Rodríguez Sosa en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea.

Convocado por la Librería Fayad Jamís, el Club Martiano Roberto Fernández Retamar y las Secciones de Cultura y de Ciencias Sociales de la Sociedad Económica de Amigos del País dedicarán al escritor y diplomático Oscar Oramas Oliva el programa Libro a la carta, que se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja.

