Cuba logra primer triunfo en Panamericano de béisbol femenino

La selección cubana de béisbol femenino logró hoy su primer triunfo en el Campeonato Panamericano que se disputa en esta ciudad, al derrotar 7–2 a Argentina en el Estadio Forum La Guaira, en Macuto.

Tras caer en su debut por la vía del nocaut ante Venezuela, las antillanas se impusieron este lunes a las albicelestes, para dar un paso importante a su objetivo de conseguir uno de los tres cupos que reparte el torneo para la Copa del Mundo.

Las cubanas, que habían anotado una carrera en el mismo primer episodio gracias a un movimiento ilegal de la abridora y derrotada Martina Sabella, llegaron con desventaja al quinto acto cuando tomaron el mando definitivo.

Eleyenni Estupiñan empató el marcador con un sencillo por el cuadro y Libia Elvira Duarte remolcó la diferencia con un elevado de sacrificio.

Una entrada más tarde se definió el pleito con un racimo de cuatro anotaciones, dos de ellas impulsadas por triple de Duarte, convertida en la jugadora más valiosa de la jornada.

La cubana Adriana Carrazana trabajó 2.1 entradas y permitió dos carreras, y el crédito se lo llevó Alien García, quien lanzó el resto del choque sin permitir libertades.

Mañana las representantes del caimán antillano enfrentarán a Nicaragua y el miércoles a México en el mismo escenario, para concluir su etapa clasificatoria.

Para el jueves están pactados los dos duelos de semifinales, donde discutirán su pase a la final el equipo mejor ubicado en esta fase con el cuarto lugar y el segundo versus el tercero.

Hasta el momento México y Venezuela están invictos en sus dos salidas, Cuba tiene balance de 1-1 y Argentina y Nicaragua no han podido conseguir victorias.

Tomado de Prensa Latina

