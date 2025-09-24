Cultura

Lengua de señas: una riqueza cultural

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #comunidad sorda #Cuba #Lengua de señas #Matanzas #riqueza cultural

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 2017 para destacar la importancia del lenguaje de signos en la realización plena de los derechos humanos de las personas sordas y en la preservación de su identidad lingüística.

La jornada impulsa la inclusión social de quienes las utilizan y se suma a los esfuerzos globales por eliminar desigualdades, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La lengua de señas es un sistema lingüístico que permite a las personas sordas establecer un canal de comunicación con su entorno social. El acceso temprano a ella y a una educación de calidad resulta esencial para su desarrollo.

La Conmemoración del día internacional de las lenguas de señas reconoce la riqueza cultural de este medio de expresión y el valor de una sociedad justa e inclusiva.

