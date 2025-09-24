Destacados Matanzas

Recibe donativo chino Central Eléctrica de Guanábana

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Central eléctrica de Guanabana #donación China #Matanzas

La Central Eléctrica de Guanábana recibió una donación china de ocho grupos electrógenos de 1.8 megawats cada uno.

«Con este donativo nosotros consideramos que a mediados del mes que viene Guanábana puede estar aportando el cien por ciento de la disponibilidad que presentan, que son entre veinticinco y treinta megawats», explica el ingeniero Mario Pedroso Caballero, director General de Geysel.

«Estos emplazamientos están diseñados para en situaciones excepcionales hacer islas, microsistemas que junto a Energas, puedan arrancar la Termoeléctrica Antonio Guiteras, poder hacer una isla para brindar servicio a la población circundante o a los circuitos que su capacidad lo permita», añade Pedroso Caballero.

El proceso de montaje de estos contenedores contribuirá a la generación eléctrica en la provincia y el país.

El donativo contribuirá al mejoramiento de la disponibilidad electroenergética en el territorio. La instalación de los nuevos equipos refleja la colaboración internacional para el desarrollo económico y social de la provincia.

By Amanda Pérez Aguerrebere

