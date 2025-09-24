Recibe donativo chino Central Eléctrica de Guanábana

La Central Eléctrica de Guanábana recibió una donación china de ocho grupos electrógenos de 1.8 megawats cada uno.

«Con este donativo nosotros consideramos que a mediados del mes que viene Guanábana puede estar aportando el cien por ciento de la disponibilidad que presentan, que son entre veinticinco y treinta megawats», explica el ingeniero Mario Pedroso Caballero, director General de Geysel. «Estos emplazamientos están diseñados para en situaciones excepcionales hacer islas, microsistemas que junto a Energas, puedan arrancar la Termoeléctrica Antonio Guiteras, poder hacer una isla para brindar servicio a la población circundante o a los circuitos que su capacidad lo permita», añade Pedroso Caballero.

El proceso de montaje de estos contenedores contribuirá a la generación eléctrica en la provincia y el país.

El donativo contribuirá al mejoramiento de la disponibilidad electroenergética en el territorio. La instalación de los nuevos equipos refleja la colaboración internacional para el desarrollo económico y social de la provincia.

