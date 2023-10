Juan Seguí, una vida detrás del lente

La fotografía es el arte de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz ,el proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas.

Transmite ideas, conceptos, valores, sentimientos y actitudes. Siempre que vemos una fotografía, se activa nuestro corazón y nuestra cabeza, lo cual nos lleva a emociones como felicidad, tristeza, enojo o nostalgia.

En la contemporaneidad la fotografía constituye una nueva manifestación artística; la cámara fotográfica, al igual que el pincel o el lienzo, una herramienta de expresión, y el fotógrafo, un artista.

Juan Seguí, un artista del lente

Quizás una de las muchas formas que se pueden emplear para referirse a Juan Antonio Seguí Morales sea la de artista. Pionero de la fotografía documental y periodística en Matanzas, Seguí ha dedicado su vida al noble arte de capturar imágenes.

“Yo llegue al mundo de la fotografía cuando apenas tenía 14 años, con una cámara de fuelle que mi padre me regaló.”

Más de seis décadas han transcurrido desde aquel momento en que Juan tuvo en sus manos su primera herramienta de trabajo y con la melancolía en sus ojos nos relata la historia de una vida detrás del lente.

“Empecé a tirar fotografías periodísticas en el año 1963 cómo fotógrafo del Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER). Fue en un evento deportivo ecuestre, el único de equitación que se ha realizado en el parque René Fraga, de la ciudad… De ahí me mantuve haciendo fotos y videos en competencias de ciclismo, motocicleta, remo y béisbol, entre otros.

“Después empecé a trabajar en la Empresa de Medios y Propaganda de aquí de Matanzas cómo fotorreportero. Fue una experiencia maravillosa, crecí muchísimo profesionalmente”, dice Juan cruzando los pies uno sobre otro, mientras mira el blanco de la pared como si buscara ubicar cada recuerdo en su sitio original.

Luego de unos minutos de silencio, Seguí cuenta lo que para el fue la mejor preparación para enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida.

“En 1981 me pongo a trabajar en el Periódico Vanguardia, del Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y cinco años después, en el mes de agosto, la dirección del medio me preguntó mi disposición para ir como reportero de guerra a Angola.”

Corresponsal de guerra en Angola

“Inmediatamente dije que sí, no lo pensé dos veces y el día 10 de septiembre partí para Angola, una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero tengo que reconocer que los años de trabajo en las FAR me ayudaron mucho.

“Recuerdo particularmente la batalla de Cuito Cuanavales, mi cámara fue la primera que entró en esa batalla y las palabras que escribí en aquel entonces fueron las primeras sobre esta acción. Poder afirmar esto y además brindar mi ayuda constituyen uno de mis mayores orgullos.

“Yo estaba en Angola cómo mismo estoy ahora y considero que mi éxito allí o el de las fotos que tiré está precisamente en el hecho de que pude manejar muy bien los miedos”, declaró el también profesor de Fotografía en la Universidad de Matanzas.

“El lente es mi vida”

Más de un centenar de lauros de fotografía a nivel nacional e internacional erigen a Juan como un fotógrafo importante de nuestra provincia y el país.

“A lo largo de mi carrera como fotógrafo he recibido muchos reconocimientos, pero ninguno como la gratitud de mis alumnos en la Universidad de Matanzas cuando enseñaba fotografía en la carrera de Licenciatura en Periodismo. El magisterio fue una vocación gracias a la que me di cuenta que no hay nada más noble que enseñar a otros e incentivarlos a qué disfruten de este bello arte.

“Yo he dedicado mi vida a capturar momentos con mi cámara y, francamente, no la concibo sin la fotografía en ella.”