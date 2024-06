Iniciará el 24 de junio homologación de vehículos de motor, remolques y semirremolques ensamblados por partes y piezas

El próximo 24 de junio a las 8:00 de la mañana iniciará en todo el país el procedimiento para la homologación de vehículos de motor, remolques y semirremolques ensamblados por partes y piezas. La información se dio a conocer en Matanzas mediante videoconferencia con las delegaciones de transporte de los trece municipios.

El proceder responde a la Resolución 95/2024 del Ministerio de Transporte de la República de Cuba. El documento legal, publicado en la Gaceta Oficial del 20 de junio, explica instrucciones y pasos a seguir por los interesados.

En la provincia están creadas las condiciones para garantizar la calidad del proceso que inicia cuando quede abierta al público la página web: vap.transnet.cu.

En esta dirección se encuentran todos los documentos a entregar, así como las preguntas más frecuentes. La inscripción será completamente digital y los ciudadanos deben puntualizar bien carnet de identidad, tomo y folio. Cada persona puede inscribir un medio motor.

Las personas deberán inscribirse en un término de 60 días para llevar adelante el proceso. Se encuentran habilitados, además, todos los Joven Club de Computación para inscribir las personas. La unidad brindará un servicio, con costo, para ayudar a los clientes.

Mientras dure el proceso los medios motores de dos y tres ruedas pueden circular sin la chapa por el municipio de origen, no así los vehículos de cuatro ruedas. Las personas que inscribieron su vehículo con la Resolución 200 pueden volver a inscribir su medio motor por esta nueva norma legal.

En el capítulo 5 artículo 18 dispone que todos los medios deberán pasar anualmente el somatón, tras su inscripción.

Después de inscrito el vehículo resulta importante verificar los datos del medio de transporte para la futura inspección. El color predominante declarado resulta clave para la inscripción, de lo contrario no será aprobado.

Se debe enviar una foto digital un tamaño máximo de 200 kilobytes en la plataforma. La foto de motor se tira por dónde se encuentra el guardacadena y en caso de un carro por la puerta del chófer. Las personas deben escribir legiblemente los números de teléfonos y email a localizar.

En caso de un cliente no sea propietario del medio puede igual inscribir el vehículo, pero con un poder notarial. En este caso se relacionan las personas que se encuentran en el exterior y cuentan con un medio dentro del país.

A partir de los 60 días cierra la página y las personas solo podrán acceder para comprobar el estado de su registro. La comisión provincial tendrá quince días para citar a las personas e iniciar el cronograma del proceder por municipio.

Los medios de cuatro ruedas pasarán primero el Somatón y los interesados tendrán dos oportunidades para presentarse. En caso de que no asistencia se debe explicar causas a la comisión provincial. Si la persona desaprueba la inscripción, tiene una segunda oportunidad en un término de 15 días.

Cuando se le cita el cliente debe llevar tres fotos en una misma hoja tipo carta impresa, declaración jurada y toda la documentación del medio de transporte. En el caso de los motores que tienen la factura de todos sus componentes, no llevan declaración jurada.

La comisión provincial cita a los clientes según el listado de inscripción.