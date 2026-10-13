Consolidan fruticultura en Matanzas con apoyo italiano

De acuerdo con un comunicado de prensa de la AICS, el proyecto CubaFruta benefició a productores y productoras ligados a cooperativas y entidades agrícolas, mediante acciones encaminadas a perfeccionar la producción, transformación y comercialización de frutas.

Durante el taller de cierre, la embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino destacó que, frente a un escenario complejo, apostar por modelos menos dependientes de fuentes convencionales no constituye solo una inversión tecnológica, sino «una apuesta por la continuidad y la capacidad de adaptación de los territorios».

Innovación tecnológica y menos agroquímicos

A lo largo de su ejecución, el programa fomentó la colaboración entre productores, gobiernos locales, universidades, centros científicos y empresas, al impulsar estrategias conjuntas para enfrentar retos productivos, tecnológicos y comerciales.

CubaFruta también impulsó la innovación tecnológica con la entrega de 11 tractores especializados y otros equipos agrícolas que propiciaron prácticas más sostenibles y una menor dependencia de agroquímicos.

Agroindustria con energía solar

De igual modo, reforzó la agroindustria con una línea de procesamiento de piña en la empresa Victoria de Girón y con centros de producción de frutas deshidratadas en Jagüey Grande y Colón, con capacidad para procesar 600 y 200 kilogramos de fruta al día, respectivamente, y alimentados por energía solar, una alternativa innovadora y sostenible para garantizar la transformación y conservación de frutas y vegetales.

Diversificación y cooperación internacional

El proyecto contribuyó además a diversificar la agricultura con la introducción de nuevas variedades de piña y la ampliación del banco de germoplasma de aguacate con más de 30 cultivares.

Asimismo, promovió prácticas agroecológicas y facilitó intercambios técnicos internacionales con Italia, Costa Rica y República Dominicana, además de la participación en la feria hortofrutícola MACFRUT, que se celebra cada año en Italia.

Una apuesta por la continuidad

Con estos resultados, la cooperación Cuba-Italia consolida la fruticultura matancera y apuesta por modelos productivos más resilientes, sostenibles y diversificados, en un contexto complejo para la agricultura cubana. (ALH)

Tomado de Cubadebate