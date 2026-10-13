Fallece Manolo del Valle, reconocido intérprete cubano 

Nacido en Manzanillo, provincia de Granma, el 7 de mayo de 1942, del Valle inició su carrera artística en 1958 en los clubes de su ciudad natal, y desde finales de la década de 1950 hasta 1961 se presentó en los principales escenarios de la capital cubana.

A lo largo de más de seis décadas dedicadas al bolero, se convirtió en una de las voces más queridas y respetadas del género en la isla; además de ser merecedor de diversas distinciones culturales, y cosechar el aplauso y el cariño del público a lo largo y ancho del país y en el exterior.

Su repertorio incluyó clásicos del bolero y colaboraciones con agrupaciones como la Orquesta Original de Manzanillo, de la que formo parte, y con la que grabó temas de su autoría.

El artista deja, además, un legado discográfico que incluye producciones como “Es mejor vivir así” (1981) y numerosas presentaciones en festivales del bolero en Cuba y otros países; destacando por una melódica voz que acompañó a varias generaciones y permanecerá en la memoria de la música cubana en canciones icónicas como “No renunciaré a tu amor”, “Celos del viento y el mar”, “Ni tu cama ni tu almohada” y “Será la última carta”, entre muchas más.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en el ámbito artístico y entre sus seguidores, quienes destacan su aporte a la música tradicional cubana y su elegancia interpretativa.

En el momento de su muerte el artista residía en los Estados Unidos. (ALH)

Tomado de ACN